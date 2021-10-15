Oyuncu Bensu Soral, Hakan Baş ile boşandığı iddiasını yalanladı

29 Eylül 2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu Bensu Soral ve Hakan Baş'ın birbirini aldattıkları iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Evliliklerinde kara bulutların dolaştığını kabul eden ikilinin tek celsede boşandığı iddia edildi. Cihangir'deki bir etkinliğe katılan Bensu Soral, boşanma iddiasını yalanlarken evliliği hakkında da çarpıcı açıklamalar yaptı.

"EVLİLİĞİMİZİ KURTARMAK İÇİN ÇABALIYORUZ"

Boşandığı yönündeki haberler hakkında konuşan güzel oyuncu, "Gerçek değil o haberler. Biz de gördük Hakan'la birlikte o haberler i. Sizden bir şey gizlemiyoruz zaten. Boşanma olursa bunu saklamayız. Evliliğimizi kurtarmak için çabalıyoruz ama olmazsa da kısmet bu işler. Ben sadece size gerçeklerden bahsediyorum. Diğer çıkan haberler e ne olur itibar etmeyin" dedi.

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