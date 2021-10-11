'Öldükten sonra beni yaksınlar' diyen ünlü organizatör Erkan Özerman: Cenaze törenleri kokteyl salonuna benziyor - Haberler Magazin
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"Öldükten sonra beni yaksınlar" diyen ünlü organizatör Erkan Özerman: Cenaze törenleri kokteyl salonuna benziyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Pazar Magazin programına konuk olan organizatör Erkan Özerman, öldükten sonra yakılmak istediğini söyledi. Cenaze törenlerini istemediğini söyleyen Özerman, "O törenler o kadar kokteyl salonlarına benziyor ki insanlar orada birbirlerine kartvizitini verip tanışıyorlar ve televizyonlarda sizinle anlaşıp reklam yapıyorlar" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Uçankuş TV'de yayınlanan Pazar Magazin'in bu haftaki konuğu ünlü menajer ve Best Model Of Turkey'in kurucusu Erkan Özerman oldu. Soruları içtenlikle yanıtlayan Özerman, öldükten sonra yakılmak istediğini söyledi.

"BENİ YAKSINLAR"

Gökay Kalaycıoğlu'nun "'Ben öldüğümde yakılmak istiyorum' dedin" sözleri üzerine açıklama yapan Özerman," Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın istemiyorum. Törensiz yolcu edin dedim. Çünkü o törenler o kadar kokteyl salonlarına benziyor ki insanlar orada birbirlerine kartvizitini verip randevulaşıyorlar ve televizyonlarda reklam yaptırıyorlar. Bu kadar maskaralığı ben istemem. Beni yaksınlar! Yakmasalar ne yapacaklar ki? Getirecekler annemin babamın mezarının içine koyacaklar" dedi

'Öldükten sonra beni yaksınlar' diyen ünlü organizatör Erkan Özerman: Cenaze törenleri kokteyl salonuna benziyor

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (2)
Yusuf Ayan:"bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim" kendin gibi insanlar ile hayat yasarsan cenazende de o tip insanlar olur normal
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HAKAN ARSLANOĞLU:İstemese de zaten yanacak. Cehennem ateşi fazlasıyla bol olsun.
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Haber: 'Öldükten sonra beni yaksınlar' diyen ünlü organizatör Erkan Özerman: Cenaze törenleri kokteyl salonuna benziyor - Haberler Magazin
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