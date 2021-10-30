Baba tarafı Pomak asıllı Bulgaristan göçmenidir. Dedesi Kırkpınar pehlivanı Kel Aliço'dur.[5] Askerlikten sonra Eskişehir'deki Altay Spor Kulübünde ve Ordu Milli Takımında profesyonel olarak voleybol oynadı. Sonra kısa bir süre bankacılık ve Pfizer ilaç şirketinin ilaç mümessilliğini ile şirket temsilciliğini yaptı. Peki, Nuri Alço kimdir? Nuri Alço kaç yaşında? Nuri Alço nereli, biyografisi nedir? Nuri Alço eşi kimdir? İşte detaylar haberimizde...

NURİ ALÇO KİMDİR?

Nuri Alço 26 Nisan 1951 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. 69 yaşındaki Türk sinema oyuncusu Nuri Alço'nun baba tarafı Bulgaristan göçmenidir. Dedesi Kırkpınar pehlivanı Kel Aliço'dur. Bankacılık ve ilaç mümessilliğinin ardından Günaydın ve Saklambaç gazetelerinde mankenlik de yapan oyuncu, 1974 yılında Okan Uysaler'in kendisine rol vermesiyle Yeşilçam'a geçti. Eskişehir'deki Altay Spor Kulübünde ve Ordu Milli Takımında profesyonel olarak Voleybol oynadıktan sonra bir süre çeşitli işlerde uğraştı. Daha sonra Yeşilçam´da genellikle de tecavüzcü ve kötü adam rollerini oynamıştır. 80'li yılların erotik simgelerinden Ahu Tuğba ile bazı filmlerde rol almıştır. Benzemez Kimse Sana programının ikinci sezonunda yarışmıştır.

NURİ ALÇO'NUN EŞİ KİM?

Ünlü oyuncu 2020 yılında 36 yaşındaki Burcu Sezginoğlu ile dünya evine girdi.

DİZİ VE FİLMLERİ

2014 - Krallar Kulübü (Sinema Filmi)

2012 - Kilink Kayıp Elmaslar (TV Filmi)

2012 - Bir Hikayem Var (Sinema Filmi)

2010 - Nene Hatun (Sinema Filmi)

2010 - Günah Keçisi (Sinema Filmi)

2010 - Gesi Bağları (TV Dizisi)

2009 - Sonsuz (Sinema Filmi)

2009 - Altın Kızlar (TV Dizisi)

2009 - Alayına İsyan (TV Dizisi)

2008 - Zırtık Mafya (TV Dizisi)

2008 - Nekrüt (Sinema Filmi)

2007 - 2009 - Akasya Durağı (TV Dizisi) (2. Sezon Konuk Oyuncu)

2007 - Yarınsız Gece (TV Filmi)

2007 - Tatlı Bela Fadime (TV Dizisi)

2006 - Meçhule Gidenler (TV Dizisi)

2006 - Can Pazarı (Sinema Filmi)

2006 - Aynı Çatı Altında (TV Dizisi)

2006 - Akbabalar (Sinema Filmi)

2006 - Acı Ekmek (Sinema Filmi)

2005 - Ver Elini İstanbul (TV Dizisi)

2005 - Düzen (Sinema Filmi)

2005 - Dikkat Şahan Çıkabilir (TV Dizisi)

2004 - Şubat Soğuğu (TV Dizisi)

2004 - Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (TV Dizisi)

2004 - Türkü Filmi (TV Dizisi)

2004 - Sen Küçüksün (TV Filmi)

2004 - Avrupa Yakası (TV Dizisi)

2003 - Ömerçip (Sinema Filmi)

2003 - Yeşilçam Denizi (Tv Programı)

2003 - Lise Defteri (TV Dizisi)

2003 - Dilan (TV Dizisi)

2002 - Yılların Ardından (TV Filmi)

2000 - Yaralı Kurt (Sinema Filmi)

2000 - Manken (Video)

2000 - Karlar Eriyince (Sinema Filmi)

1999 - Şahin (Sinema Filmi)

1997 - Kır Çiçekleri (TV Filmi)

1996 - Cinayet Masası (Sinema Filmi)

1994 - Yaz Aşkları (Sinema Filmi)

1994 - Sevgi Oyunu (TV Dizisi)

1994 - Deliler Kudurunca (Sinema Filmi)

1994 - Bir Kral (Sinema Filmi)

1993 - Yabancı (Sinema Filmi)

1993 - Gerçek Kesit (TV Dizisi)

1993 - Can Borcu (TV Filmi)

1993 - Anne ve Kızı (Video)

1990 - Sözde Kızlar (Sinema Filmi)

1989 - Polis Dosyası (Sinema Filmi)

1989 - Kavgamız (Sinema Filmi)

1989 - Bir Aşk Bin Günah (Sinema Filmi)

1988 - Yaşamak (Sinema Filmi)

1988 - Arabesk (Sinema Filmi)

1987 - Yavrumu Kurtarın (Video)

1987 - Uzaylı Zekiye (TV Dizisi)

1987 - O Bir Melekti (Sinema Filmi)

1987 - Kurtar Beni (Sinema Filmi)

1987 - Kader Utansın (Sinema Filmi)

1986 - Vazife Uğruna (Sinema Filmi)

1986 - Sevgi Çıkmazı (Sinema Filmi)

1986 - Hayat Köprüsü (Sinema Filmi)

1986 - Aşk Ve Kin (Sinema Filmi)

1986 - Ayrılamam (Sinema Filmi)

1986 - Alın Yazım (Sinema Filmi)

1986 - Akrep (Sinema Filmi)

1985 - Tele Kızlar (Sinema Filmi)

1985 - O Kadınlardan Biri (Sinema Filmi)

1985 - Katiller De Ağlar (Sinema Filmi)

1985 - Altar (Sinema Filmi)

1984 - Yosma (Sinema Filmi)

1984 - Taçsız Kraliçe (Sinema Filmi)

1984 - Kayıp Kızlar (Sinema Filmi)

1984 - Bir Sevgi İstiyorum (Sinema Filmi)

1983 - Küçük Ağa (TV Dizisi)

1982 - Yakılacak Kadın (Sinema Filmi)

1982 - Nasıl İsyan Etmem (Sinema Filmi)

1982 - Islak Mendil (Sinema Filmi)

1982 - Hasret Sancısı (Sinema Filmi)

1982 - Günaha Girme (Sinema Filmi)

1981 - Feryada Gücüm Yok (Sinema Filmi)

1980 - Sönmüş Ocak (TV Dizisi)

1977 - Ah Bu Ne Dünya (Sinema Filmi)

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