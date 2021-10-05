Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a öfkesi dinmiyor: Bana Kürdo diye sesleniyordu - Haberler Magazin
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Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a öfkesi dinmiyor: Bana Kürdo diye sesleniyordu

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Magazin

Bülent Ersoy ile programı yayından kaldırılan Mustafa Keser, partnerine yönelik sert açıklamalarına devam ediyor. Bülent Ersoy'un kendisine hizmetçisi gibi muamele ettiğini belirten Keser, "Ben ondan 6-7 yaş büyük bir adamım. Bana oradan 'Keserrrr' diye bağırıyor. Rahatsız olduğum için bakmadım ardından 'Kürdoo' diye sesleniyor" dedi.

Bülent Ersoy ile ile birlikte sundukları 'Benzemez Kimse Bize' programı sadece iki bölümde yayından kaldırılan Mustafa Keser, Instagram'da yayınladığı mesajda partnerine "Yersiz kapris" suçlamasında bulunmuştu.

Konuyla ilgili YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Keser, Bülent Ersoy'un kendisine hizmetçisi gibi davrandığını ifade etti. Bu tavırlardan son derece rahatsız olduğunu ifade eden Keser, "İlk programda o kadar toz kalkmadı ama ikinci programda karşısında sanki hizmetçisi var, marabası var gibi muamele etti bana. Ben ondan 6-7 yaş büyük bir adamım. Bana oradan 'Keserrrr' diye bağırıyor. Rahatsız olduğum için bakmadım, ardından bana 'Kürdoo' diye sesleniyor" şeklinde konuştu.

İşte Mustafa Keser'in açıklamalarından ara başlıklar:

"Ben Bülent Ersoy ile sahnede hiç çalışmadım ama tabii huyunu, suyunu, sahnede neler yapıyor oradan buradan müzisyenlerden duyarız hep... Yapılan yanlışlar, davranış bozuklukları... Teklif bana yapımcı Polat Yağcı kardeşim tarafından geldiğinde ben pek sıcak bakmadım. 'Polatcığım biz yapamayız' dedim. İnsani yapımız bir değil, ahlaki yapımız bir değil... 'Abi bu çok iyi olacak' dedi. İçimde endişeler olmasına rağmen kabul ettim.

Ben düşündüm ki, bu arkadaştan yaşça da büyüğüm, sanatça da büyüğüm... Bizim yanımızda yanlış bir hareket, ters bir hareket yapmaz; musiki açısından da sanat açısından da yapmaz diye düşündüm. Yanılmışım. Elimden geldiğince programı yürütmeye çalıştım, onun açıklarını kapatmaya çalıştım. Ben 56 yıllık sanat hayatımda işime 56 saniye geç kalmadım. 14.00'te yapılacak çekim için 13.30'da oradaydım. Bekle ki zat-ı muhterem gelecek! Saat 16.00'da çıktı geldi.

Bu nedir? Saygı yok. Bir makyaja girdi, 4 saat. Akşam 20.00'de çıktı. Başlar başlamaz olumlu düşüncelerimin yanlış olduğunu fark ettim. Zat-ı muhterem zannetti ki, ondan rol çalıyorum. Benim rol çalmaya ihtiyacım yok.

Kuliste çektim kenara bunu ona da söyledim. 'Bizimle 100 kişi çalışıyor, 4'le çarpsan 400 kişinin ekmek yemesine vesile olmuşuz. Yerli yersiz kaprisler yapma dedim. Sen de şarkılarını söyle, adam gibi işimizi yapalım gidelim. Ben senden yaşça büyüğüm, 30 yıllık da canlı yayın tecrübem var. Müsaade et ben sunayım edeyim, su gibi aksın program...' dedim. 'Tamam' dedi.

Kimsin sen? Ben bu üsluptan rahatsız olduğum için bakmadım. Bir de 'Keser'i çağırdım bakmadı' diyor. Keser senin babanı uşağı mı? İnsani ve ahlaki durumların neler olduğunu bu iki programda gördüm. Yönetmene bağırır, rejisöre bağırır... Ona buna bağırır... Ses mes kalmamış. Rezalet bir okuyuş. Vokallere uyamıyor. Bu aksaklıklarda ne kanal yönetiminin ne Polat'ın bir dahili yok."

Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a öfkesi dinmiyor: Bana Kürdo diye sesleniyordu
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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Magazin Haberleri
Söylemezsem Olmaz programına bağlanan Mustafa Keser çileden çıktı: Lafın kötüsü eşeğe söylenir

Söylemezsem Olmaz programına bağlanan Mustafa Keser çileden çıktı: Lafın kötüsü eşeğe söylenir
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (2)
SADIK :neden arkadan konuşuyor ki erkeksen çık adamın karşına :P
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bekir yapici:ben 67 yasindayim hobi olarak müzik egitimi aldim o yüzden mustafa kesere hak vermemek elde degil orkestrasindaki üsdat müzisyenlere davranis ve hitap seklinin bilinen örneklerini bu son iki canli yayindada net olarak gördük bu kapris ve ruh hali kendisine hak ettiginden fazla para ve deger verilmesinden kaynaklaniyor diye düsünüyorum ses olayina gelince bülent ersoyun ses kalitesi zaten yillar önce bozuldu arabesk falan derken egitimli bir profesyonel olarak isi götürüyordu.
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Haber: Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a öfkesi dinmiyor: Bana Kürdo diye sesleniyordu - Haberler Magazin
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