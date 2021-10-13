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Masumlar Apartmanı'nda Naci'nin hayalleri Safiye'yi hayal kırıklığına uğrattı

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Masumlar Apartmanı'nda Naci'nin hayalleri Safiye'yi hayal kırıklığına uğrattı

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Masumlar Apartmanı'nda Esat ile evlilik kararı alan Gülben, kına gecesi düzenledi. Kardeşinin mutluluğuna şahit olan Safiye ise uzun bir aradan sonra geri dönen Naci'nin hayallerini öğrenince adeta yıkıldı.

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun ve Tansel Öngel'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı, dün akşam 42. bölümüyle ekrana geldi. Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde Esat ile evlilik yolunda ilk adımı atan Gülben, kına gecesi düzenledi.

GÜLBEN VE SAFİYE DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Esat ve annesinin gelip istediği Gülben için kına gecesi yapıldı. Kırmızı kına kıyafetlerini giyen Gülben, en mutlu anlarını yaşadı. Oyunların oynandığı gecede Safiye, kardeşini görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

NACİ'NİN HAYALLERİ SAFİYE'Yİ YIKTI

Diğer yandan ise yeniden Safiye'nin karşısına çıkan Naci aldığı kararı açıkladı. Naci'nin kendisine evlenme teklifi yapacağını sanan Safiye ise duydukları karşısında şok yaşadı. Naci'nin "Ben bir karar aldım. Hayırlı bir şey. Bir an önce gerekli işlemleri yapıp, çok da oyalanmadan bir an önce gerekenleri yapıp bir kitapçı açmak istiyorum" sözleri üzerine Safiye büyük hayal kırıklığına uğradı.

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Haber: Masumlar Apartmanı'nda Naci'nin hayalleri Safiye'yi hayal kırıklığına uğrattı - Haberler Magazin
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