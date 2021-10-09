Madonna'dan olay hareket! Konuk olduğu programda önce sunucu masasına uzandı sonra eteğini kaldırdı - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Madonna'dan olay hareket! Konuk olduğu programda önce sunucu masasına uzandı sonra eteğini kaldırdı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Jimmy Fallon'un Tonight Show programına konuk olan Madonna, eteğini kaldırıp "Biraz yetişkin sohbeti yapalım" diyerek sunucu masasına uzandı. Madonna'nın hamlesiyle ne yapacağını şaşıran sunucu ise ceketini çıkartarak şarkıcının üzerini örttü.

63 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, Jimmy Fallon'un sunduğu The Tonight Show programına konuk oldu. Madame X belgeselini tanıtmak için yayına katılan Madonna, yaptığı hareketle geceye damgasını vurdu.

Belgesel hakkında konuşan şarkıcı, Fallon'un "Belgeseli izleyenler ne bulacak?" demesinin üzerine "Sanat hayatımızda önemlidir. İnsanların bunu yeterince vurguladığını düşünmüyorum. Yazar James Baldwin'den gerçekten ilham alıyorum. Şov için büyük bir ilham kaynağıydı ve şovda tekrar tekrar alıntıladığım şeylerden biri de sanatçıların huzuru bozmak için burada olmaları. Ve umarım bu öğleden sonra sadece sizin huzurunuzu değil, gösteriyi izlerken insanların huzurunu da bozmuşumdur. Ama bunu en iyi şekilde söylüyorum" dedi.

Konuşmasından sonra aniden yerinden kalkan Madonna, sunucunun masasına doğru ilerledi. Şarkıcının hamlesiyle şaşkına dönen sunucu ise "Hayır, Madonna! Yapma! Ne yapacağımı bilmiyorum" diyerek yaşanacaklara engel olmaya çalıştı.

Madonna'dan olay hareket! Konuk olduğu programda eteğini kaldırıp sunucu masasına uzandı

Madonna ise "Hayat sadece kediciklerle röportaj yapmaktan ibaret değil. Bir yetişkinle konuşmak istemiyor musun? Biraz yetişkin sohbeti yapalım" diyerek eteğini açıp masanın üzerine yattı. Büyük panik yaşayan Fallon ise ceketini çıkartarak Madonna'nın üzerini örttü.

Madonna'dan olay hareket! Konuk olduğu programda eteğini kaldırıp sunucu masasına uzandı

Madonna'dan olay hareket! Konuk olduğu programda eteğini kaldırıp sunucu masasına uzandı

Madonna'dan olay hareket! Konuk olduğu programda eteğini kaldırıp sunucu masasına uzandı

Madonna'dan olay hareket! Konuk olduğu programda önce sunucu masasına uzandı sonra eteğini kaldırdı
Haberler.com - Magazin Haberleri
Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Devlet Bahçeli Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Gülşen Ezgi Mola Seda Sayan İbrahim Tatlıses
Spor Marcao Cristiano Caner Erkin Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Derya Yanık Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Madonna'dan olay hareket! Konuk olduğu programda önce sunucu masasına uzandı sonra eteğini kaldırdı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 11:53:19. #1.17#