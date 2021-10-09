Madonna'dan olay hareket! Konuk olduğu programda önce sunucu masasına uzandı sonra eteğini kaldırdı

63 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, Jimmy Fallon'un sunduğu The Tonight Show programına konuk oldu. Madame X belgeselini tanıtmak için yayına katılan Madonna, yaptığı hareketle geceye damgasını vurdu.

"UMARIM GÖSTERİYİ İZLERKEN İNSANLARIN HUZURUNU BOZMUŞUMDUR"

Belgesel hakkında konuşan şarkıcı, Fallon'un "Belgeseli izleyenler ne bulacak?" demesinin üzerine "Sanat hayatımızda önemlidir. İnsanların bunu yeterince vurguladığını düşünmüyorum. Yazar James Baldwin'den gerçekten ilham alıyorum. Şov için büyük bir ilham kaynağıydı ve şovda tekrar tekrar alıntıladığım şeylerden biri de sanatçıların huzuru bozmak için burada olmaları. Ve umarım bu öğleden sonra sadece sizin huzurunuzu değil, gösteriyi izlerken insanların huzurunu da bozmuşumdur. Ama bunu en iyi şekilde söylüyorum" dedi.

SUNUCU NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ

Konuşmasından sonra aniden yerinden kalkan Madonna, sunucunun masasına doğru ilerledi. Şarkıcının hamlesiyle şaşkına dönen sunucu ise "Hayır, Madonna! Yapma! Ne yapacağımı bilmiyorum" diyerek yaşanacaklara engel olmaya çalıştı.

ETEĞİNİ KALDIRIP MASAYA UZANDI

Madonna ise "Hayat sadece kediciklerle röportaj yapmaktan ibaret değil. Bir yetişkinle konuşmak istemiyor musun? Biraz yetişkin sohbeti yapalım" diyerek eteğini açıp masanın üzerine yattı. Büyük panik yaşayan Fallon ise ceketini çıkartarak Madonna'nın üzerini örttü.

Haberler.com - Magazin Haberleri