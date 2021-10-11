Kaybolan kızının kendisinden 14 yaş büyük akrabasıyla evlendiğini duyan anne, canlı yayında sinir krizi geçirdi - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaybolan kızının kendisinden 14 yaş büyük akrabasıyla evlendiğini duyan anne, canlı yayında sinir krizi geçirdi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Müge Anlı'nın kayıp olarak aradığı 18 yaşındaki Melisa Varol'un ailesinin kaçırdığını iddia ettiği 32 yaşındaki akrabası ile evlendiği ortaya çıktı. Müge Anlı'nın dakikalar içerisinde bulduğu kızının evlendiğini duyan anne Hamiyet Varol, stüdyoda sinir krizi geçirdi.

Ailesiyle birlikte İstanbul Esenyurt'ta yaşayan 18 yaşındaki Melisa Varol, 6 Ekim Çarşamba günü evden işe gideceğini söyleyerek ayrıldı. Günlerdir haber alınamayan kızlarını aramak için Müge Anlı'ya başvuran endişeli aile, Melisa Varol'un 32 yaşındaki akrabası tarafından kaçırıldığını iddia etti. Kızları kaybolduktan sonra çalıştığı iş yerinden Melisa'nın; her gün uzun boylu, gözlüklü bir kişi tarafından kırmızı araçla alındığını öğrenen aileye göre bu kişi, uzun zamandır kızlarının peşinde olan, akrabaları Semih Ceylan'dı.

Madde bağımlısı olduğunu iddia ettikleri Semih Ceylan'ın evde kimse yokken Melisa'yı tehdit edip ardından darp ettiğini söyleyen anne Hamiyet Varol, şahsın bu olaya şahit olan torununu da kimseye anlatmaması için ölümle tehdit ettiğini öne sürdü. Memleketleri Giresun'dan geldikten sonra İstanbul'da bir yaşam kurmasına yardım ettiklerini dile getirdiği Semih Ceylan'ın kızlarına göz koyduğunu iddia eden Varol, "Kızımın 14 yaşından bu yana peşindeymiş" diyerek Melisa'nın hayatından endişe ettiğini kaydetti.

Kaybolan kızının kendisinden 14 yaş büyük akrabasıyla evlendiğini duyan anne, canlı yayında sinir krizi geçirdi

Çok geçmeden Melisa Varol'u kaçırdığı iddia edilen şahsın annesine ulaşan Müge Anlı, yayına bağladığı Fatma Ceylan'dan ikilinin evlendiğini öğrendi. Kızının evlendiğini duyması üzerine, "Nasıl evlenir bu çocuk? Benim çocuğum daha öğrenci... Nasıl evlenir, nasıl, nasıl?" diyen Hamiyet Varol, sinir krizi geçirdi. Elindeki su şişesini fırlatan ve kendisini yerlere atan acılı annenin tepkisi üzerine canlı yayına bağlanan Fatma Ceylan, telefonu kapattı. Müge Anlı ve ekibinin sakinleştirmeye çalıştığı Hamiyet Varol, kızının kendisinden 14 yaş büyük akrabaları ile evlenmesini kabul etmedi.

Fatma Ceylan'ın ardından Müge Anlı'nın dakikalar içerisinde bulduğu 18 yaşındaki Melisa Varol da canlı yayına bağlandı. "Annemle babamın konuşmasını istemiyorum. Ben evlendim. Dört senedir birlikteliğim vardı. Annem de haber dardı. Semih'e 32 yaşında diye vermiyor beni peki neden 35 yaşındaki başka birine vermek istedi?" diyerek annesine tepki gösterdi.

Kaybolan kızının kendisinden 14 yaş büyük akrabasıyla evlendiğini duyan anne, canlı yayında sinir krizi geçirdi

Ailesinin kendisi için hiçbir şey yapmadığını iddia eden Melisa Varol, "Madem çok güzel bir aileydiler de neden babam ilk aşkıyla annemi aldatıyordu. Telefonunda hala mesajları var... Ben bu insanlardan nefret ettim" şeklinde konuştu.

Kızının sözleri üzerine şaşkınlık yaşayan Hamiyet Varol, eşinin arkasında durarak "Ben öyle bir şeyi bilmiyorum sen nereden biliyorsun? Eğer yapabildiyse helal olsun. Ben onu alnından öperim" ifadesinde bulundu.

Kaybolan kızının kendisinden 14 yaş büyük akrabasıyla evlendiğini duyan anne, canlı yayında sinir krizi geçirdi
Haberler.com - Magazin Haberleri
Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (1)
HAKAN ARSLANOĞLU:Sinir krizi halay havası
Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk
Magazin Deniz Akkaya İdo Tatlıses Tamer Karadağlı
Spor Muslera Fatih Terim Sergio Perez Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kaybolan kızının kendisinden 14 yaş büyük akrabasıyla evlendiğini duyan anne, canlı yayında sinir krizi geçirdi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 16:58:13. #1.12#