İstanbul'da taksi bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da taksi bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Başarılı oyuncu Ezgi Mola, İstanbul'da taksi bulamayınca İstanbul Kart'ına para yükleyip belediye otobüsüne bindi. O anları Instagram hesabından paylaşan oyuncu, "Alın taksinizi başınıza çalın" diyerek tepki gösterdi.

TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye rolünü oynayan Ezgi Mola, İstanbul'da taksi bulamadı. Uzun süren taksi bekleme sürecinin sonunda sinirlenen oyuncu, çözümü belediye otobüsüne binmekte buldu.

"ALIN TAKSİNİZİ BAŞINIZA ÇALIN"

Her anını 5,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan oyuncu, otobüsüne bindiği anları da yayınladı. Belediye otobüsüne binen Mola, İstanbul Kart'ı bastığında sırada çektiği fotoğrafı "Alın taksinizi başınıza çalın be. Bakiye de mis" notuyla paylaştı.

İstanbul'da taksi bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın

İstanbul'da taksi bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın

Haberler.com - Magazin Haberleri
Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
Oyuncu Fulya Zenginer, anne olacağının müjdesini verdi

Oyuncu Fulya Zenginer, anne olacağının müjdesini verdi

 'Eli ayağı düzgün olsun' diyerek iş ilanı veren İbrahim Tatlıses, arayanların talebini beğenmeyince hemen vazgeçti

"Eli ayağı düzgün olsun" diyerek iş ilanı veren İbrahim Tatlıses, arayanların talebini beğenmeyince hemen vazgeçti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title