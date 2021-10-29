İstanbul'da taksi bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın

TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye rolünü oynayan Ezgi Mola, İstanbul'da taksi bulamadı. Uzun süren taksi bekleme sürecinin sonunda sinirlenen oyuncu, çözümü belediye otobüsüne binmekte buldu.

"ALIN TAKSİNİZİ BAŞINIZA ÇALIN"

Her anını 5,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan oyuncu, otobüsüne bindiği anları da yayınladı. Belediye otobüsüne binen Mola, İstanbul Kart'ı bastığında sırada çektiği fotoğrafı "Alın taksinizi başınıza çalın be. Bakiye de mis" notuyla paylaştı.

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