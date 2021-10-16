İnşaat içsinin saldırısına uğrayan Semiha Yankı, o anları anlattı: Adam terasta üzerimi parçalarken feryadıma koştular - Haberler Magazin
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İnşaat içsinin saldırısına uğrayan Semiha Yankı, o anları anlattı: Adam terasta üzerimi parçalarken feryadıma koştular

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
İnşaat içsinin saldırısına uğrayan Semiha Yankı, o anları anlattı: Adam terasta üzerimi parçalarken feryadıma koştular

Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yayınlanan programına konuk olan Semiha Yankı, yıllar önce bir inşaat işçisi tarafından evinin terasında saldırıya uğradığını anlattı. Korku dolu anları anlatan Yankı, "Adam üzerimi parçalarken feryadımı komşular duydu. Ben çırılçıplak kaldım paramparça terasta. İçeriye koştum ruhsatlı silahım vardı onu aldım" dedi.

Armağan Çağlayan'ın sunumuyla YouTube'da yayınlanan Dur Bir Dinle'nin bu haftaki konuğu ünlü şarkıcı Semiha Yankı oldu. Yıllar önce abisini gözünün önünde kaybettiğini söyleyen Yankı, evinde uğradığı cinsel saldırıyı da tüm detaylarıyla anlattı.

Yıllar önce sahnedeyken abisinin gözünde hayatını kaybettiğini söyleyen Semiha Yankı, "O gece bende sahnedeydim. Sahnede gözümün önünde oldu o olay. Abimin boynu kırıldı. Omurilik küçük beyinciğe saplanmış, baştan aşağısı felç oldu. Aynı zamanda kaburga da kırılıp akciğere saplanınca hem beyin kanaması hem de iç kanamasıyla kaybettik. Çok kötü bir süreçti. 49 sene oldu. Yapılacak bir şey yoktu. Babamın dengesini kaybetmesiyle alakalı, bir de çalıştığı mekanın tavanı alçak. Babam 1.90 boylarında, abim ise 1.70'lerde. tavan ise 2.50 filan. Yani ayakta dengede durmaya çalışırken abim ayağını tavana vurunca babamın başındaki Demir ile tavan arasına boynu kırılıyor" dedi.

İnşaat içsinin saldırısına uğrayan Semiha Yankı, o anları anlattı: Adam terasta üzerimi parçalarken feryadıma koştular

Çengelköy'deki evinde bir inşaat işçisinin saldırısına uğradığını anlatan Yankı, şunları söyledi: "Çengelköy'deki evimde inşaat işçisinin saldırısına uğradım 8 sene psikoloğa gittim. Bu terastaki olayda ben Çengelköy'deki evime taşındım zaman karşıda inşaat var. Oradaki bir amela takmış bana kafayı. Evdeki çalışan kadın markete yolladım, bir sevgili bulmuş kadın gidiyor gelmiyor marketten. Gitse ve gelse bir şey yok. Cenk Koray'ı toprağa verdiğimiz gün ben evde terasta oturdum.

Kadını beklerken biri geldi arkadan. Seninle konuşmak istiyorum dedi kafa bir dünya. Ne istiyorsun filan dedim. 'Ben sana aşık oldum' dedi. daha Sonra biz boğuşmaya başladık. Elimi balkonun ferfojesine taktım. Adam benim üzerimi parçalarken sesimin feryadına evdeki çalışan kızın aşık olduğu adam koşmuş. Geliyor bana doğru. Adam kafasına tekme atıyorlar beni bırakmıyor. O kadar uyuşmuş. Yapışmış bana benle beraber kalkıyor benle beraber iniyor. Sonra beni bir şekilde kurtardılar. Ben çırılçıplak kaldım paramparça terasta. İçeriye koştum ruhsatlı silahım vardı onu aldım. Sonra bu adamı yakalayıp hapse attılar.

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Haber: İnşaat içsinin saldırısına uğrayan Semiha Yankı, o anları anlattı: Adam terasta üzerimi parçalarken feryadıma koştular - Haberler Magazin
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