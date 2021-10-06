Hayranları aynı fikirde birleşti! İmaj değiştiren Ferhat Göçer'i kimse tanıyamadı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin
Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer "Rüya" isimli şarkısını sevenleriyle buluşturmasının ardından imaj değişikliğiyle gündeme geldi. Siyah beyaz fotoğrafını paylaşan Göçer'i kimse tanıyamadı. Birçok hayranı da aynı görüşü paylaştı.
Aşk şarkılarının adamı haline gelen ünlü oyuncu Ferhat Göçer, uzun zamandır aynı imajla hayranlarının karşısına çıkıyordu. Kısa süre önce 'Rüya' isimli şarkısını sevenleriyle buluşturan ünlü oyuncu, bu sefer imaj değişikliğine gitti fakat kimse onu tanıyamadı.
SÜHEYL UYGUR'A BENZETTİLER
Sanatçı, paylaşımına "Saçlar o biçim" notunu düştü. Göçer'in yeni tarzına, sosyal medya kullanıcılarından beğeni ve yorum yağdı. Bazı takipçileri Ferhat Göçer'i, Süheyl Uygur'a benzetirken bazıları ise eski manken Vahe Kılıçarslan'a benzetti.
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