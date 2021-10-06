Hayranları aynı fikirde birleşti! İmaj değiştiren Ferhat Göçer'i kimse tanıyamadı - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hayranları aynı fikirde birleşti! İmaj değiştiren Ferhat Göçer'i kimse tanıyamadı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer "Rüya" isimli şarkısını sevenleriyle buluşturmasının ardından imaj değişikliğiyle gündeme geldi. Siyah beyaz fotoğrafını paylaşan Göçer'i kimse tanıyamadı. Birçok hayranı da aynı görüşü paylaştı.

Aşk şarkılarının adamı haline gelen ünlü oyuncu Ferhat Göçer, uzun zamandır aynı imajla hayranlarının karşısına çıkıyordu. Kısa süre önce 'Rüya' isimli şarkısını sevenleriyle buluşturan ünlü oyuncu, bu sefer imaj değişikliğine gitti fakat kimse onu tanıyamadı.

SÜHEYL UYGUR'A BENZETTİLER

Sanatçı, paylaşımına "Saçlar o biçim" notunu düştü. Göçer'in yeni tarzına, sosyal medya kullanıcılarından beğeni ve yorum yağdı. Bazı takipçileri Ferhat Göçer'i, Süheyl Uygur'a benzetirken bazıları ise eski manken Vahe Kılıçarslan'a benzetti.

Hayranları aynı fikirde birleşti! İmaj değiştiren Ferhat Göçer'i kimse tanıyamadı

Hayranları aynı fikirde birleşti! İmaj değiştiren Ferhat Göçer'i kimse tanıyamadı
Haberler.com - Magazin Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin Haberleri
Ece Ronay'a attığı mesajlar ifşa olan Mehmet Ali Erbil, özür diledi

Ece Ronay'a attığı mesajlar ifşa olan Mehmet Ali Erbil, özür diledi

 Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etti

Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş
Magazin Aleyna Tilki Amelia Hamlin Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Ferdi Kadıoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Yemek Tarifleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Ersun Yanal Kenan Karaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hayranları aynı fikirde birleşti! İmaj değiştiren Ferhat Göçer'i kimse tanıyamadı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 01:17:48. #1.11#