Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı oyuncuları kimler? Semra hoca kimdir? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı konusu ne?

Hababam Sınıfı, Türk sinemasının en eskimeyecek film serilerinden biri. Her daim izleyenleri güldüren, o güzel günlere özlemle hüzünlendiren Hababam Sınıfı filmlerinden biri de Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı! En komik Hababam Sınıfı filmlerinden biri olan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Tüm detaylar haberimizde...

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi bugün 31 Ekim Pazar 2021 günü saat 20:00 'da Show TV'de başlayacak.

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI KONUSU NE?

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Hababam Sınıfı serisinin ikinci filmidir. Komedi türünde olan bu dizi Türk sinema tarihinin en sevilen ve en gülünen filmlerinden biridir. Arzu Film tarafından ortaya çıkarılan filmin yönetmen koltuğunda ünlü ve efsane Türk filmi yönetmeni ve aynı zamanda filmin yapımcısı Ertem Eğilmez oturuyor. Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi aynı ismi taşıyan Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz serisi Hababam Sınıfı kitaplarından uyarlanmış filmlerden biridir.

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi, yine sınıfta kalan ve sahte diplomalarla Mahmut Hoca'yı kandırmaya çalışan Hababam Sınıfı'nın yeni maceralarını anlatıyor. Hababam Sınıfı yine sınıfta kalmış ve hiç ayrılamadıkları Özel Çamlıca Lisesi'ne geri dönmüşlerdir. Sınıfın bu sene okula atanmış Beden Eğitimi Öğretmeni Badi Ekrem'le başı derttedir. Sürekli egzersiz yaptırmak isteyen ve top oynatmak isteyen Badi Ekrem'in başına ve Hababam Sınıfı'nın başına çok komik maceralarla gelmektedir. Okula bir diğer yeni gelen öğretmen ise Edebiyat Öğretmeni Semra öğretmendir. Sınıfın haşarı öğrencisi İnek Şaban, genç edebiyat öğretmeni Semra'ya fena aşık olacaktır. Hafize teyze ise yine bildiğimiz gibi kuzucuklarını korumak için her şeyi yapar. Film tümüyle Hababam Sınıfı'nın maceleralarını konu alan bir komedidir.

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI OYUNCULARI KİMLER?

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı oyuncu kadrosu şu şekildedir:

Kemal Sunal (İnek Şaban)

Semra Özdamar (Semra Hoca)

Tarık Akan (Damat Ferit)

Şener Şen (Badi Ekrem)

Münir Özkul (Mahmut Hoca)

Adile Naşit (Hafize Ana)

Halit Akçatepe (Güdük Necmi)

Yardımcı oyuncu olarak ise;

Ahmet Arıman (Hayta İsmail)

Feridun Şavlı (Domdom Ali)

Cem Gürdap (Tulum Hayri)

Bülent İğdiroğlu (Kalem Şakir)

Cengiz Nezir (Bozum Cahit)

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