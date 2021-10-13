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Genç sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Genç sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Kendisinden 23 yaş küçük Daren Gerede Erkaya ile yeni bir aşka yelken açan Bilge Öztürk, genç sevgilisi ile Nişantaşı'nda görüntülendi. İşte detaylar...

Aşklarını Snob Magazin'in ortaya çıkardığı Daren Gerede Erkaya ile Bilge Öztürk, önceki akşam Nişantaşı'nda kalabalık bir arkadaş grubuyla buluştu.

Bir hayli mutlu oldukları gözlenen çift, gazetecileri atlatarak mekanın arka kapısından çıkıp evlerinin yolunu tuttu.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Bilge Öztürk, fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren ile aşk yaşadığını açıklayıp, "Daren ile üç aydır birlikteyiz ve mutluyum. Hayatımda yeni biri var ama evlenmedim, akıştayım. Zaten üç aydır birlikteyiz. Daren Gerede ile birlikteyim, mutluyuz" demişti.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bennu Gerede, oğlunun ilişkisini onayladığını açıkladı. Gerede, 'Birkaç günden beri yerel talk show sunucuları benimle iletişime geçti ve aslında gayet normal olan bir şeyi büyük bir olaya dönüştürmüş durumdalar. Aşk. Aşkın en saf, en büyülü hali. İki güzel insan arasındaki rızaya dayalı aşk. Onu bu kadar sansasyonel yapan tek şey, yaş farkının olmasıdır. Bu gerçekten önemli mi, sonunda sadece bir beden değil miyiz? Ruhu olan bir beden!

Vücudumuz sadece bir araçtır ve başka bir şey değildir. Sonsuza dek yaşayan ruhlarımız. Neden bir erkek, çok daha yaşlıysa bir kadından ve birliktelerse bu gayet normal ama kadın yaşça büyükse erkekten bu bir skandaldır? Bu sana nasıl bir anlam ifade ediyor.? Yolları kesişen ve birlikte büyülü bir yolculuk yaşayan iki güzel ruhu kutsuyorum. Sizi seviyorum' ifadelerini kullandı.

Genç sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Genç sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Genç sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Genç sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

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Haber: Genç sevgilisiyle ilk kez görüntülendi - Haberler Magazin
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