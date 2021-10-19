Fahriye Evcen kıyafetiyle göz doldurdu! Son paylaşımıyla adeta büyüledi

Oğlu Karan'ın dünyaya gelmesinin ardından uzun bir süre ekranlardan uzak kalan Fahriye Evcen, başrolünü Barış Arduç'la paylaşacağı TRT ekranlarında yayınlanacak olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle geri dönecek.

ŞIK KIYAFETİ İLE GECEYE DAMGA VURDU

Ünlü oyuncu Burak Özçivit ile evli olan 35 yaşındaki oyuncu, sosyal medyadan yaptığı son paylaşım ile hayranlarını adeta büyüledi. Eşinin reklam yüzü olduğu markanın lansmanına şık elbisesiyle damga vuran Fahriye Evcen'in o geceden paylaştığı pozlara çok sayıda beğeni geldi.

KURT KÖPEKLERİYLE POZU GÜNDEM OLMUŞTU

Instagram'da 12,2 milyon takipçisi olan Evcen, son olarak dizi çekiminde kurt köpekleriyle verdiği pozlarla gündem olmuştu. Ünlü oyuncu, paylaşımına "Akça ve kurtları. Biraz iyi anlaşıyorlar" notunu düşmüş ve çok sayıda etkileşim almıştı.

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