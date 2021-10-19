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Fahriye Evcen kıyafetiyle göz doldurdu! Son paylaşımıyla adeta büyüledi

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin
Fahriye Evcen kıyafetiyle göz doldurdu! Son paylaşımıyla adeta büyüledi

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla hayranlarını büyüledi. Yakında Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle ekranlara geri dönecek olan 35 yaşındaki oyuncunun pozları çok sayıda beğeni aldı.

Oğlu Karan'ın dünyaya gelmesinin ardından uzun bir süre ekranlardan uzak kalan Fahriye Evcen, başrolünü Barış Arduç'la paylaşacağı TRT ekranlarında yayınlanacak olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle geri dönecek.

Fahriye Evcen kıyafetiyle göz doldurdu! Son paylaşımıyla adeta büyüledi

ŞIK KIYAFETİ İLE GECEYE DAMGA VURDU

Ünlü oyuncu Burak Özçivit ile evli olan 35 yaşındaki oyuncu, sosyal medyadan yaptığı son paylaşım ile hayranlarını adeta büyüledi. Eşinin reklam yüzü olduğu markanın lansmanına şık elbisesiyle damga vuran Fahriye Evcen'in o geceden paylaştığı pozlara çok sayıda beğeni geldi.

Fahriye Evcen kıyafetiyle göz doldurdu! Son paylaşımıyla adeta büyüledi

KURT KÖPEKLERİYLE POZU GÜNDEM OLMUŞTU

Instagram'da 12,2 milyon takipçisi olan Evcen, son olarak dizi çekiminde kurt köpekleriyle verdiği pozlarla gündem olmuştu. Ünlü oyuncu, paylaşımına "Akça ve kurtları. Biraz iyi anlaşıyorlar" notunu düşmüş ve çok sayıda etkileşim almıştı.

Fahriye Evcen kıyafetiyle göz doldurdu! Son paylaşımıyla adeta büyüledi

Fahriye Evcen kıyafetiyle göz doldurdu! Son paylaşımıyla adeta büyüledi

Fahriye Evcen kıyafetiyle göz doldurdu! Son paylaşımıyla adeta büyüledi

Haberler.com - Magazin Haberleri
Emre İliksiz
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