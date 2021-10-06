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Eylül'de en çok dinlenen şarkılar

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Eylül'de en çok dinlenen şarkılar

Dijital müzik platformu Muud'un eylül ayında en çok dinlenenler listesinde Uzi'nin 'Kan' albümü, ikinci kez, yerli albümler kategorisinin zirvesinde yer aldı.

Dijital müzik platformu Muud'un eylül ayında en çok dinlenenler listesinde Uzi'nin 'Kan' albümü, ikinci kez, yerli albümler kategorisinin zirvesinde yer aldı. Edis, en çok dinlenen yerli sanatçı olurken yabancılar listesinin zirvesine ise Lil Nas X yerleşti.

Türk Telekom'un yenilikçi dijital müzik platformu Muud'un Eylül'de 'en çok dinlenenler' sıralaması açıklandı. Platformda, rap'in sevilen isimlerinden Uzi'nin 'Kan' albümü geçen ayki birinciliğini korudu ve yerli albümler kategorisinin ilk sırasında yer almaya devam etti. Uzi'nin 'Kan' albümünü Ziynet Sali'den 'Yaşam Çiçeği' ve Ebru Yaşar'dan 'Gel de Sevme' albümleri takip etti.

Eylülde en çok dinlenen yerli sanatçılar listesinde birinci sırada, sahne şovlarıyla adından söz ettiren ve hayat hikayesi belgesele dönüştürülen genç popçu Edis yer aldı. 'En çok dinlenen yerli single'lar listesinde ise Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'un 'Nabız' parçası zirvedeydi. Burak Bulut, Mustafa Ceceli ve Kurtuluş Kuş'un 'Leyla Mecnun'u en çok dinlenen yerli single'lar listesinin ikinci, Ece Mumay'ın 'Peri' isimli parçası ise üçüncü sırasındaydı. En çok dinlenen yerli sanatçılarda ise Edis'i Ece Mumay ve Burak Bulut izledi.

Muud'un en çok dinlenen yabancısı Lil Nas X

Muud'un yabancı albümler kategorisinin zirvesinde 22 yaşındaki Grammy ödüllü rapçi Lil Nas X'in 'MONTERO' albümü yer aldı. 2019'da 'Old Town Road' isimli şarkısının TikTok ve diğer uygulamalarda viral olmasıyla ünlenen Lil Nas X, Muud'un en çok dinlenen yabancı sanatçılar listesinde de bir numarada yer aldı. Lil Nas X'in hemen ardından listeye Billie Eilish ve INNA yerleşti.

En çok dinlenen yabancı single'larda ise Mneskin 'Beggin' parçasıyla zirvedeydi. 2021 Eurovision Şarkı Yarışması'nın birincisi İtalyan müzik grubunu, Lil Nas X & Jack Harlow 'INDUSTRY BABY' ve The Weeknd 'Take My Breath' şarkıları ile izledi. - İSTANBUL

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