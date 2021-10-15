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Evlat edinmek istediğini açıkladı

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Evlat edinmek istediğini açıkladı

Ünlü şarkıcı Sevda Demirel, önceki gün köpeği Şila ile beraber City's Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Köpeğini gezdirdikten sonra kısa bir alışveriş turu yapan Demirel, "Anne olmak istiyorum. Gerekirse evlat edineceğim" dedi. İşte detaylar...

Bir dönem Doruk Doğrusöz ile yaşadığı aşkla adından sıkça söz ettiren Sevda Demirel, anne olmak istediğini söyledi.

"GEREKİRSE EVLAT EDİNECEĞİM"

Demirel, "Sizin aracılığınızla buradan duyuruyorum. Anne olmak istiyorum. Gerekirse evlat edineceğim. Doğru eşi bulamamaktan dolayı doğuramıyorum. Allah izin verirse, devletimiz izin verirse bu kutsal olan annelik duygusunu yaşamak istiyorum" dedi.

"ERKEĞİN KAHRINI ÇEKEMEM"

Sözlerini sürdüren ünlü şarkıcı, "Biliyorum çok prosedür var. Ne olur bunu bana çok görmesinler. Bir erkeğin kahrını çekmek istemediğim için doğurmak istemiyorum. Bana verecekleri bir bebeğe hayat boyu annelik yapmak istiyorum" sözleriyle tartışma yarattı.

Evlat edinmek istediğini açıkladı

Evlat edinmek istediğini açıkladı

Evlat edinmek istediğini açıkladı

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