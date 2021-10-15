Esra Erol'da yayın sonrası ortalık karıştı! Kocasıyla barışmak istemeyen kadın, sinir krizi geçirdi - Haberler Magazin
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Esra Erol'da yayın sonrası ortalık karıştı! Kocasıyla barışmak istemeyen kadın, sinir krizi geçirdi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Evi terk eden eşi Gülşen Hanım'ı bulmak için Esra Erol'un yayınına çıkan Mustafa Bey, "Çok üzgünüm, karım için saçımı süpürge ettim" diye isyan etti. Mustafa Bey, canlı yayında eşiyle yüzleşti ancak yayın bittiğinde ortalık karıştı. Gülşen Hanım, sinir krizi geçirirken eşi de "Seni boşamayacağım. Başkalarının etkisi altında kalıyorsun" dedi.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programına başvuran Mustafa Yoldaşer, eşi Gülşen Yoldaşer'in evden kaçtığını söyleyerek yardım istedi. 3 çocuğuyla bir başına kaldığını söyleyen Mustafa Bey, 50 gündür kayıp olan eşine seslendi. Eşine büyü yapıldığını iddia eden koca, "Çok üzgünüm, karım için saçımı süpürge ettim" diye isyan etmişti.

Mustafa-Gülşen Yoldaşer çifti Esra Erol'un dünkü programında yüzleşti. Canlı yayın sona erdikten sonra ortalık karıştı. Program sona erdikten sonra Gülşen Yoldaşer sinir krizi geçirdi.

Esra Erol'da yayın sonrası ortalık karıştı! Eşler birbirine girdi

Eşi Mustafa Yoldaşer ise şunları söyledi: "Seni boşamıyorum başkalarının etkisi altında kalıyorsun. Serpil Hanım ve çevresindekilerin etkisi altında kalıyor. Serpil Hanım neden şimdi iyi davranıyor? Çünkü ilerisi için planları var. Yaşlı kadınları götürmüyor da neden genç kadını getiriyor. Kötü yolda kullanacaklar."

Esra Erol'da yayın sonrası ortalık karıştı! Eşler birbirine girdi

"Bunların psikoloji bozuldu depresyondalar. Tedavi edilip yeniden ailelerine kazandırılması lazım. Ben eşimi iyi tanıyorum. Normalde benim işim böyle biri değildir. O kadınlar yüzünden özgür yaşamaya çalıştı. Kadınlar dedi; 'Kocan kel oldu. Yanına yakışmıyorsun. Kocanı sevme' diyerek onu kandırdılar. Sen iyi değilsin."

Esra Erol'da yayın sonrası ortalık karıştı! Kocasıyla barışmak istemeyen kadın, sinir krizi geçirdi
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Ecem Altan
Ecem Altan
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Evinde ölü bulunan kadının, Müge Anlı ile ilgili paylaşımı yürek burktu

Evinde ölü bulunan kadının, Müge Anlı ile ilgili paylaşımı yürek burktu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (2)
tarafsızgörüş:Niye barışsın ki, adam kel, kendini de çakma sarışın yapmış. Beğenir mi hiç
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ender türk :bu ülkede adamlık sorunu var
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Haber: Esra Erol'da yayın sonrası ortalık karıştı! Kocasıyla barışmak istemeyen kadın, sinir krizi geçirdi - Haberler Magazin
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