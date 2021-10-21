Erkan Özerman'dan taciz iddialarına canlı yayında bomba yanıt

34. Best Model of Turkey yarışmasının finalistleri belli oldu ancak yarışmanın ünlü organizatörü Erkan Özerman ile ilgili ortaya atılan bir skandal iddia finalistlerin önüne geçti.

Özerman'ın menajeri aracılığıyla erkek yarışmacılara "Kim Erkan Özerman'a masaj yapmak ister?" mesajı attığını, reddedenlere ise 'Sen finalde görürsün' denildiğini, yarışmada 'masaj' yaptığı için hak etmediği halde 2-3 ödül birden alanların olduğu ileri sürüldü.

STÜDYODA SESLER YÜKSELDİ

Erkan Özerman günlerdir magazin gündemine bomba gibi düşen bu iddialara Tv8'de canlı yayınlanan 2. sayfa programına katılarak yanıt verdi. Özerman, geçmiş yıllarda 'Kıvanç Tatlıtuğ'un çırılçıplak fotoğraflarının kasasında olduğu' açıklamalarının hatırlatılması üzerine, programın sunucularından Müge Dağıstanlı'ya 'geçmiş yıllarda neden o fotoğrafları istedin o zaman' deyince stüdyoda sesler yükseldi ve atmosfer birden gerildi.

Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel bu açıklamalar karşısında şok oldu ve şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sunucular Müge ve Gülşen, Özerman'ın dikkat dağıtmak için bu konuları gündeme getirdiğini ve ilgiyi kendi üzerinden kendilerine getirdiklerini söylediler.

Özerman, yarışmada Best Smile ödülü alan Elmas Yıldız isimli yarışmacının, arkasına iki iş adamını arkasına aldığını, bu iş adamlarınınd a Yıldız'ın iyi bir derece alamadığı için çıldırdığını ve bu yüzden organize olarak bu iddiaları ve iftiraları ortaya attıklarını söyledi.

CANLI YAYINDA GERGİN ANLAR

Program sunucuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel, yan stüdyoda bulunan Oğuzhan Dalsız ve Burak Arslan'ı yayına bağladı.

Özarman, Oğuzhan Dalsız'a 'Sen utanmadan nasıl bunları yaparsın?' diye yüklendi. Özerman, "Sana yarışmayı kazandırmak için elimden geleni yaptım, vücudun bozulmuş kendine iyi bakmamışsın" dediğini, vücuduna bakmak için soyunmasını istediğini ancak çamaşırlarını çıkarttırmadığını, yarışmacı Dalsız'ın da herkesin içinde soyunmak istemediği için ofise girdiklerini söyledi.

NE YAŞANMIŞTI?

"Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" canlı yayınına katılan Elmas Yılmaz, Best Model yarışmasıyla ilgili iddialarıyla gündeme geldi. Bu yıl yarışmada 'Best Smile' güzeli seçilen Elmas Yılmaz, hakkının yendiğini iddia ederek, yarışmanın birincisinin önceden belli olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Best Model'da dereceye girecekler önceden belliydi, onlara ayrı otel odası tutuldu. Dereceye gireceği belli olanlar Erkan Özerman'a masaj yapmaya çağırıldı" iddiasında bulunarak, herkesi şoke etti.

Elmas Yıldız, organizasyon sorumlusunun, erkek yarışmacılara 'Erkan Özerman'a kim masaj yapmak ister?' şeklinde mesajlar attığını ve olumsuz cevaplar karşılığında 'Yarışmada görürsün' dendiğini ileri sürdü.