Emina Jahovic'ten Mustafa Sandal'ı çıldırtacak suçlama: Mal varlığını kaçırdı - Haberler Magazin
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Emina Jahovic'ten Mustafa Sandal'ı çıldırtacak suçlama: Mal varlığını kaçırdı

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Şarkıcı Mustafa Sandal'ın açtığı "nafaka iptali" davasına cevap veren eski eşi Emina Jahovic, ünlü şarkıcının evlilik süresince aldığı tüm gayrimenkulleri annesi adına kaydettirdiğini iddia etti.

10 yıllık evliliklerini 2018'de sona erdiren Mustafa Sandal ile Emina Jahovic'in arasındaki nafaka çekişmesi sürüyor. Sandal, 2 aylık nafakasını alamadığı gerekçesiyle evine icra memurlarını gönderen eski eşi Emina Jahovic'e, her ay verdiği 15 bin lira olan nafakanın iptali için dava açmıştı. Jahovic, Sandal'ın açtığı 'nafaka iptali' davasına yanıt verdi.

"TÜM MAL VARLIĞINI ANNESİNİN ÜZERİNE KAYDETTİRDİ"

Tarafların çocuklarının velayetinin anne Jahovic'te olduğunun anlatıldığı cevap dilekçesinde "İyi niyet ve dürüstlük kuralına aykırı davranan Sandal, bu davayı açarak kendisini babalıktan da boşandı zannetmektedir. Sandal evli olduğu dönemde almış olduğu tüm gayrimenkulleri annesi Tülin İleri adına tapu ve tescil ettirmiştir. Evliliği devam ettiği dönemde neyi var neyi yoksa annesi ve arkadaşları adına tescil ettirerek bugün kendisini görünürde kılmaya çalıştığı hale gelmiştir. Sandal'ın Türk standartlarının çok üzerinde bir gelire ve birikmiş servete sahip olduğu ortadadır. Dolayısıyla ekonomik güçlük çeken birisinin hiçbir aracının olmaması hayatın olağan akışına aykırıdır" ifadelerine yer verildi.

"TÜRKİYE STANDARTLARININ ÜZERİNDE BİR GELİRE SAHİP"

Çubuklu'daki evi evliyken aldıklarını belirten Jahovic, boşandıktan sonra nafaka borcunun ödenmediğini, bu nedenle haksız ve hukuka aykırı davanın reddini istedi. Jahovic, Mustafa Sandal'ın Türkiye standartlarının çok üzerinde bir gelire ve servete sahip olduğunu dilekçede belirtti.

Emina Jahovic'ten Mustafa Sandal'ı çıldırtacak suçlama: Mal varlığını kaçırdı

Emina Jahovic'ten Mustafa Sandal'ı çıldırtacak suçlama: Mal varlığını kaçırdı

Emina Jahovic'ten Mustafa Sandal'ı çıldırtacak suçlama: Mal varlığını kaçırdı
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Haber: Emina Jahovic'ten Mustafa Sandal'ı çıldırtacak suçlama: Mal varlığını kaçırdı - Haberler Magazin
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