Cesur pozları ile gündem olan Serel Yereli: Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz

Bir dönemin popüler dizisi Bodrum Masalı ile tanınan Serel Yereli, İngiltere'ye yerleşerek orada kendine yeni bir hayat kurdu. Oyunculuğunun yanı sıra müzik kariyerine de yoğunlaşan fenomen isim, sosyal medyadan paylaştığı cesur pozlarla sık sık gündeme geliyor.

MERAK EDİLENLERİ YANITLADI

Magazinburada'nın haberine göre yaşamına Londra'da devam eden güzel oyuncu, ailesini çok özlediği için geldiği Türkiye'de önceki gün bir mekanda oturduktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kariyeri hakkında sorulan soruya Yereli, "Ben hep müzikal oyuncusu olmak istiyordum. Babam ölünce maddi olarak tutunmam gerekiyordu burada. Bende bir basamak olsun, oyunculuk yapayım dedim" dedi.

"PARKTA GÜNEŞ ÇIKINCA KAFAMIZA GÖRE SOYUNUYORUZ"

Sosyal medyadaki cesur pozları hakkında da konuşan Yereli, "Ben kafama göre takılıyorum. Özgürlüğün verdiği tembellik var. İnsanlar rahat olunabileceğini görsün diye de paylaşıyorum. Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz. Kimse kimseye müdahale etmiyor. İzmirli arkadaşlarıma umut oluyorum" dedi.

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