Bu halini unutun! Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçına kıydı, hayranları bile tanıyamıyor - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bu halini unutun! Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçına kıydı, hayranları bile tanıyamıyor

Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Magazin

Arabesk ile rap müziği birleştirerek 2000'li yıllara damgasını vuran Cankan grubunun solisti Malik Ayhan, yıllar içerisindeki değişimiyle görenleri şaşırtıyor. Gruptan ayırılarak kariyerine tek başına devam eden Ayhan, 27 yıl sonra örgülü saçlarını kestirdi ve adeta bambaşka biri oldu.

''Yar Yar'' ve ''Yaranamadım'' şarkılarıyla 2000'lerin başında geniş hayran kitlesi oluşturan Cankan grubunun farklı tarzı ile dikkat çeken solisti Malik Ayhan değişimiyle hayranlarını şaşırttı.

Bir döneme damgasını vuran Cankan'ın solisti Malik Ayhan, grubun diğer üyesi Fatih Altıntaş ile sorunlar yaşamış, ikilinin arasının bozulmasının ardından grup dağılmıştı. Uzun bir süre sessizliğe bürünen Malik Ayhan, yeniden müzik piyasasına döneceğini açıklamıştı.

Bu halini unutun! Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçına kıydı, hayranları bile tanıyamıyor

Malik Ayhan, uzun zaman sonra yeniden gündeme geldi. 27 yıl sonra uzun örgülü saçlarını kestiren Malih Aydan, yeni bir imaja bürüdü. Büyük değişimi ile adından söz ettirmeyi başaran Malik Ayhan'ın son halini görenler, ünlü şarkıcıyı tanımakta güçlük çekti.

CanKan'ın solisti Malik Ayhan büyük değişimiyle şaşırttı! Hayranları dahi tanımakta güçlük çekiyor

CanKan'ın solisti Malik Ayhan büyük değişimiyle şaşırttı! Hayranları dahi tanımakta güçlük çekiyor

CanKan'ın solisti Malik Ayhan büyük değişimiyle şaşırttı! Hayranları dahi tanımakta güçlük çekiyor

CanKan'ın solisti Malik Ayhan büyük değişimiyle şaşırttı! Hayranları dahi tanımakta güçlük çekiyor

Haberler.com - Magazin Haberleri
Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör Haberler.com - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title