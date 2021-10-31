Benim Hayatım konusu ne? Benim Hayatım oyuncuları kimler? Benim Hayatım dizisi uyarlama mı? Başrolleri kimler?
Star TV'nin yeni dizisi Benim Hayatım bugün ilk bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin başlamasıyla birlikte, Benim Hayatım konusu ne? Benim Hayatım oyuncuları kimler? Benim Hayatım dizisi uyarlama mı? Başrolleri kimler? merak edildi. Peki, Benim Hayatım dizisinin oyuncuları kimlerdir, oyuncu kadrosunda kimler var? Benim Hayatım konusu ne, hangi türde bir dizi? İşte bilgiler...
Benim Hayatım, yapımcılığını BVB yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Sadettin Tolan ile Ali Buhara Mete ikilinin yazdığı, yönetmenliğini Orkun Çatak yaptığı, aşk, komedi ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin başlamasıyla birlikte dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. İşte ayrıntılar...
Dizinin ilk bölümü 31 Ekim Pazar günü Star TV'de yayınlanacak.
Benim Hayatım, yapımcılığını BVB yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Sadettin Tolan ile Ali Buhara Mete ikilinin yazdığı, yönetmenliğini Orkun Çatak yaptığı, aşk, komedi ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Başrollerini Nilsu Berfin Aktaş ve Genco Özak paylaşacak.
Yapımcılığını BVB Yapım'ın (Bahadır Özdener) üstlendiği "Benim Hayatım"ın merak uyandıran ilk tanıtımı yayınlandı. Başrollerinde; Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak'ın yer aldığı "Benim Hayatım", hayatın tüm zorluklarına rağmen ailesiyle beraber hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul'a taşınan bir kızın hikayesini anlatacak.
Dizinin genel yönetmenliğini Onur Tan üstlenirken, yönetmen koltuğunda Orkun Çatak oturuyor. Senaryosunu ise Saadettin Tolan ve Ali Buhara Mete'nin kaleme alıyor. "Benim Hayatım"ın oyuncu kadrosunda ise; Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak, Savaş Özdemir, Uğur Çavuşoğlu, Nilüfer Açıkalın, Ali Burak Ceylan, Aleyna Solaker, Öykü Çelik, Zeynep Kumral, Önder Açıkbaş, Koray Şahinbaş, Pelin Uluksar, Hira Koyuncuoğlu ve Belgin Şimşek gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
Nilsu Berfin Aktaş : Hayat
Genco Özak : Ali
Savaş Özdemir : Ökkeş
Uğur Çavuşoğlu : Yılmaz
Nilüfer Açıkalın : Şaheste
Esra Ronabar : Handan
Ali Burak Ceylan : Ufuk
Aleyna Solaker : Yasemin
Öykü Çelik : Meral
Zeynep Kumral : Zehra
Önder Açıkbaş : Vedat
Koray Şahinbaş : Yadigar
Pelin Uluksar : Ahu
Hira Koyuncuoğlu : Pınar
Belgin Şimşek : Heves