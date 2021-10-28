Ayrılık acısı onu durduramadı! Didem Soydan'dan siyah elbisesiyle dekolte şov
Oyuncu Burak Denizden ayrılan Didem Soydan, sosyal medya hesabından cesur paylaşımlarına kaldığı yerden devam etti. Soydan bacak ve sırt dekolteli siyah elbisesiyle adeta nefes kesti.
Geçtiğimiz günlerde oyuncu sevgilisi Burak Deniz ile ilişkisini sonlandıran Didem Soydan, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
CESUR PAYLAŞIMLARINA BEĞENİ YAĞDI
Instagram'da 754 bin takipçisi olan Didem Soydan, kusursuz vücudunu sergilemeye devam ediyor. Paylaştığı üstsüz pozuyla takipçilerini şaşırtan Soydan, bu kez de siyah elbisesiyle dekolte şov yaptı. İç giyim markalarıyla iş birliği yaparak adından söz ettiren Soydan'ın, yine bir marka için yaptığı paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.
BU POZLAR AYRILIK GETİRDİ
Öte yandan İkilinin ayrılık sebebinin de Soydan'ın verdiği cesur pozlar olduğu ileri sürüldü. İddiaya göre Burak Deniz'in bu pozlardan rahatsız olduğu ve sevgilisini uyardığı ancak Soydan'ın "Ben seninle birlikte olmadan önce de böyleydim" diye rest çektiği konuşulanlar arasında.