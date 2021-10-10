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Athena konserine ünlü yağdı... Herkes oradaydı!

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Athena konserine ünlü yağdı... Herkes oradaydı!

Atlantis Yapım, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sonbahar sezonunu muhteşem konserlerle kutladı. 30 Eylül'de MFÖ ile başlayan sonbahar konserler serisi önceki akşam Athena'nın muhteşem konseri ile son buldu. İşte detaylar...

Yurt içinde ve yurt dışında sayısız konser ve festivalde yer almış, Türk rock müzik tarihinin en önemli gruplarından Athena, Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşen Harbiye Açıkhava Konserleri serisinde dinleyicileri ile buluştu.

Sahne performansı ile farkını her zaman ortaya koyan Athena, açılışı 'Kafama Göre ve 'Kime Ne' şarkıları ile enerjik bir şekilde yaptı. 'Ben Böyleyim', 'Sen de Yap', 'Serseri Mayın', 'Arsız Gönül', 'Yaşamak Var Ya', 'For Real', 'Skalonga', 'Her Şey Güzel Olacak' gibi hit olmuş şarkılarının yanı sıra 'Dilek Taşı', 'Bahçe Duvarı' gibi farklı müzik türlerinden örneklerle unutulmayacak bir konsere daha imza attı.

Athena, 3 saate yakın sergilediği sahne performansında, Harbiye'yi dolduran binlerce müziksever tüm şarkılarda ayakta ve hep bir ağızdan söyledi.

Athena ve Korhan Futacı

Her konserinde sahne üstünde sürprizler yapmayı seven Athena'nın bu seferki konuğu; Korhan Futacı oldu. Korhan Futacı, 'Kayıp' ve 'Parçalanıyoruz' şarkılarında gruba saksafonuyla katıldı. Bu işitsel performans Harbiye seyircisi tarafından büyük alkış aldı.

Ünlü oyuncular konseri izledi

Athena'nın özlenen Harbiye Açıkhava konserini izlemeye gelenler arasında Tuba Büyüküstün, Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu, Zerrin Tekindor, Hira Tekindor, Rıza Kocaoğlu, Serkan Keskin, Şebnem Bozoklu, Meriç Aral, Nilay Deniz, Gözde Çığacı gibi ünlü simalar vardı.

'Adım herkesle yazılıyor'

Konsere katılan güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, "Konsere gelmek çok ani bir karar oldu. Athena konseri deyince duramadım ve buradayım" dedi. Gazetecilerin, "Murat Boz ile sürekli adınız anılıyor. Bu konu ile ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna güzel oyuncu, "Adım herkesle anılıyor. Böyle bir durum söz konusu değil. Arkadaşlar bir çok şey yazılıyor. Bunları yapmayın" diyerek aşk haberler ini yalanladı.

'En son 15 yaşında Athena konserine geldik'

Oyuncu Nilay Deniz ve Gözde Çığacı'da konsere katılanlar arasındaydı. Gazetecilerle sohbet eden oyuncular,, en son Athena konserine 15 yaşlarında gittiklerini söylediler. Geçtiğimiz aylarda boşanan Nilay Deniz, evlilik ile ilgili olarak "Evliliğe kapım hala açık. Tekrar evlenebilirim" dedi.

'İleride evlilik olabilir'

Oyuncu sevgililer Meriç Aral ile Serkan Keskin'de konserdeydi. İki sevgili, "Gençliğimizin grubu. Güzel bir akşam ve eğlenmeye geldik" dedi. İlişkileri hakkında da konuşan sevgililer, "Her şey çok güzel gidiyor. Evlilik ileride olabilir ama şuan çok mutluyuz. İlerisine bakacağız" dediler.

Athena konserine ünlü yağdı... Herkes oradaydı!

Athena konserine ünlü yağdı... Herkes oradaydı!

Athena konserine ünlü yağdı... Herkes oradaydı!

Athena konserine ünlü yağdı... Herkes oradaydı!

Athena konserine ünlü yağdı... Herkes oradaydı!

Athena konserine ünlü yağdı... Herkes oradaydı!

Athena konserine ünlü yağdı... Herkes oradaydı!

Athena konserine ünlü yağdı... Herkes oradaydı!

Athena konserine ünlü yağdı... Herkes oradaydı!

Athena konserine ünlü yağdı... Herkes oradaydı!

Athena konserine ünlü yağdı... Herkes oradaydı!

Athena konserine ünlü yağdı... Herkes oradaydı!

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