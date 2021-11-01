Anne olmak için gün sayan Özge Özpirinçci'den karnı burnunda ilk poz! Yeni imajı da ayrı olay
Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin
Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Burak Yamantürk ile Bozburun'da sade bir nikah töreni ile evlenen Özge Özpirinçci, "İlk ve Son" dizisini çekerken hamile olduğunu öğrenmişti. Doğum için gün sayan ünlü oyuncudan karnı burnunda ilk fotoğraf geldi. Saçlarını da kısacık kestiren Özpirinçci'nin yeni imajı beğeni topladı.
"Tatar Ramazan" dizisinin setinde tanışıp aşk yaşadığı Burak Yamantürk ile geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturan Özge Özpirinçci, şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Şimdilerde 7,5 aylık hamile olan Özge Özpirinçci'nin karnı burnundaki son hali de ortaya çıktı.
KARNI BURNUNDA İLK POZ
Uzun bir süre objektiflere görüntü vermekten kaçınan Özge Özpirinçci, Mert Vidinli ve Aslıhan Doğan ile buluştu. Mert Vidinli, sürpriz buluşmanın fotoğrafını "Anneleri buluşturdum Aslıhan'dan mini tüyolar" notu ile Instagram'da paylaştı. Güzel oyuncunun kısacık kestirdiği saçları ise dikkatlerden kaçmadı. 35 yaşındaki oyuncunun yeni imajı ise hayranlarından tam not aldı.