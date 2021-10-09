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Almanya'nın O Ses'ine damga vuran Türk yarışmacı

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Almanya'nın O Ses'ine damga vuran Türk yarışmacı

Almanya'nın O Ses'ine katılan Türk yarışmacı Zeynep Avcı, Türkçe seslendirdiği şarkıyla jüriden tam puan alarak geceye damgasını vurdu.

Almanya'nın O Ses'ine katılan Türk yarışmacı Zeynep Avcı, Türkçe seslendirdiği şarkıyla jüriden tam puan alarak geceye damgasını vurdu. Avcı, ülkenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Almanya'nın önde gelen televizyon kanallarından Pro 7'de yayınlanan " O Ses Almanya" adlı yarışmaya katılan Zeynep Avcı geceye damgasını vurdu. Tan Taşçı'nın Yalan adlı şarkısını seslendiren Avcı, performansıyla jüriden tam not aldı. Alman jüri üyeleri, şarkının sözlerini anlamasalar da Avcı'nın sesinin kendilerini çok etkilediğini ifade etti. Zeynep Avcı'nın etkileyici performansının tüylerini diken diken ettiğini belirterek kollarını gösteren jüri üyeleri, Avcı'yı kendi ekiplerine katılmaya ikna etmek için birbirleriyle yarıştı. Şarkısı bittiğinde stüdyodakiler tarafından ayakta alkışlanan Avcı, Jüri ve stüdyodaki seyircilerin yanı sıra ekran başındakilerin de büyük beğenisini kazanarak, Almanya'da en çok konuşulan isimlerden oldu. Avcı'nın yarışmaya damga vuran anları, sosyal medya hesaplarında en fazla paylaşılan yayınlardan biri oldu. Yaklaşık 20 yıldır Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan ve kentteki çeşitli mekanlarda sahne alan Avcı'nın elde ettiği başarı Almanya'da yaşayan Türkler tarafından da sevinçle karşılandı. - BERLİN

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri
Zeynep Avcı, performansıyla O Ses Almanya'ya damga vurdu

Zeynep Avcı, performansıyla O Ses Almanya'ya damga vurdu
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