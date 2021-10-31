Akkız kimdir? Savaşçı Akkız Bozkurt kimdir? Zerrin Sümer kimdir, kaç yaşında? Zerrin Sümer nereli?
1945 yılında İzmir'in Bergama ilçesinde doğan Zerrin Sümer, ilkokul ve ortaokulu Bergama'da okumuştur. Tiyatro hayatına, ortaokul yıllarında Bergama Halk Eğitim Merkezi'nde sahneye çıkarak başlamıştır. Savaşçı dizisinde Akkız karakterine hayat vermiştir. Peki, Akkız kimdir? Savaşçı Akkız Bozkurt kimdir? Zerrin Sümer kimdir, kaç yaşında? Zerrin Sümer nereli? Zerrin Sümer hayatı ve biyografisi nedir? Zerrin Sümer dizi ve filmleri neler?
Bugüne kadar 17 toplulukla 80'e yakın oyunda rol alan usta oyuncu, ayrıca çeşitli televizyon yapımlarında görev almıştır. 1996 yılında Yılmaz Erdoğan'ın BKM Oyuncuları'na katılmıştır. Peki, Akkız kimdir? Savaşçı Akkız Bozkurt kimdir? Zerrin Sümer kimdir, kaç yaşında? Zerrin Sümer nereli? Zerrin Sümer hayatı ve biyografisi nedir? Zerrin Sümer dizi ve filmleri neler? İşte detaylar haberimizde...
Yüzbaşı Haydar Bozkurt'un annesi. Akkız 58-60 yaşlarında bir Yörük kadını. Mersin'in Mut İlçesi, Karacaoğlan köyünde yaşıyor. Haydar'ın dünyada korktuğu tek insan. Akkız'ın lafı üzerine ne o, ne de kardeşi Hüseyin bir şey söyleyebilir. Akkız; güçlü, dirayetli, dominant, mücadeleci, dediğim dedik bir kadın ama kesinlikle itici değil. Tatlı sert, sevimli bir tavrı var. Doğru bildiği şeyi sakınmadan söyler. Haksızlığa tahammülü yok. İki oğlunu da vatan, millet bilinciyle yetiştirmiş. Haydar asker olduğu için övünür. Sorsanız Haydar'ı asker olması için doğurmuştur zaten. Genç yaşta dul kalmış, iki oğlunu bugünlere getirmiştir. Haydar'ın karısı Gökçen'i çok sever.
1945 yılında İzmir'in Bergama ilçesinde doğan Zerrin Sümer, ilkokul ve ortaokulu Bergama'da okumuştur. Tiyatro hayatına, ortaokul yıllarında Bergama Halk Eğitim Merkezi'nde sahneye çıkarak başlamıştır.
Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olan Sümer, konservatuarın son senesinde Devlet Tiyatrosu'nda profesyonelliğe adım atmıştır. Daha sonra Ankara Meydan Sahnesi'ne geçerek özel tiyatrolarda çalışmaya başlamıştır.
Bugüne kadar 17 toplulukla 80'e yakın oyunda rol alan usta oyuncu, ayrıca çeşitli televizyon yapımlarında görev almıştır. 1996 yılında Yılmaz Erdoğan'ın BKM Oyuncuları'na katılmıştır.
Günay Restoranının sahibi Günay Tuncel ile evlenmiş ve ikili daha sonra bu evliliği sonlandırmıştır. Zerrin Sümer'in Büke (d.1978) adında bir oğlu vardır.
1985 - Yanlış Numara
1985 - Züğürt Ağa
1987 - Kiracı
1989 - Karılar Koğuşu
2000 - Vizontele
2003 - Vizontele Tuuba
2005 - 2 Süper Film Birden
2010 - Saklı Hayatlar
2010 - Kardelen
2013 - Meryem
2013 - Düğün Dernek
2014 - Zeytin Tepesi
1983 - Üç İstanbul
1986 - Çalıkuşu
1995 - Muhteşem Zango
1995 - Bir Demet Tiyaro
2000 - Güneş Yanıkları
2002 - En Son Babalar Duyar
2003 - Ölümsüz Aşk
2004 - Kadın İsterse
2004 - Karım ve Annem
2006 - Bir Demet Tiyatro
2006 - Fırtına
2007 - Zoraki Koca
2008 - Son Ağa
2008 - Komedi Türk
2009 - Yalancı Romantik
2009 - 2011 Sakarya Fırat
2014 - Nergis Hanım
2014-2015 - Güzel Köylü
2015 - Kara Bela
2015 - Hayat Öpücüğü
2017 - Aslan Ailem
2019 - Savaşçı
2020 - Sefirin Kızı