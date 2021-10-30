30 Ekim Cumartesi yayın akışı! Televizyonda bugün neler var? Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı!

Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 30 Ekim yayın akışı Bugün hangi diziler var? 30 Ekim Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 30 Ekim Cumartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?

30 EKİM CUMARTESİ TELEVİZYONDA NELER VAR?

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Çook Yaşa

09.45 Hayalimdeki Değişim

10.30 Süper 1 Takım

10:45 Masterchef Türkiye

13:00 Arif V 216

15:45 Kırmızı Oda

20:00 O Ses Türkiye

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Evlilik Hakkında Her Şey

13:15 Kanunsuz Topraklar

15:45 Elkızı

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Elkızı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:30 Tarım Bizim Geleceğimiz

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Emine

16:30 Oh Olsun

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:20 Kral Olacak Çocuk

15:40 Kalp Yarası

20:00 Kardeşlerim

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Sadakatsiz

16:15 Yargı

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Bir Demet Tiyatro

12:00 Ayrıcalıklı Rotalar

13:30 Yerli Dizi

15:30 Yerli Dizi

18:45 Star Haber

20:00 Şangay Takibi

22:00 Zorlu Gün

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:30 Muhteşem Kraliçe

06:50 Yeşil Deniz

09:35 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)

12:40 Buradayım"91 Saat Sonra"

13:10 Teşkilat (Altyazılı)

16:40 Bizim Köyün Kızları

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

KANAL 7

06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu

07:45 Tuba Dalları

09:50 Nursaçan'la Sohbetler

11:30 Gündüz Gece

13:20 Dr. Feridun Kunak'la Evlerinize Sağlık

15:10 Dünyanın Tadı

16:00 Can Yoldaşım

18:00 Hafta Sonu Haberler i

19:00 Yemin

22:20 Diriliş Ertuğrul

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

İşte bugünkü dizi, program ve filmler

20:00 Gönül Dağı (Altyazılı) TRT1

20:00 Şanghay Takibi STAR TV

20:00 Şarkılar Bizi Söyler KANAL D

20:00 Kardeşlerim ATV

20:00 Güldür Güldür Show SHOW TV

20:00 Elkızı FOX TV

20:00 O Ses Türkiye TV8

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