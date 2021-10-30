30 Ekim Cumartesi yayın akışı! Televizyonda bugün neler var? Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı!
30 Ekim 2021 Cumartesi günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aşk Mantık İntikam, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Misafir, Masterchef, Evlilik Hakkında Her Şey, EDHO, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Yargı, Teşkilat yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var? İşte 30 Ekim Cumartesi TV8, Star TV, Kanal D, FOX TV ve TRT 1 yayın akışı!
Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 30 Ekim yayın akışı Bugün hangi diziler var? 30 Ekim Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 30 Ekim Cumartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Çook Yaşa
09.45 Hayalimdeki Değişim
10.30 Süper 1 Takım
10:45 Masterchef Türkiye
13:00 Arif V 216
15:45 Kırmızı Oda
20:00 O Ses Türkiye
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Evlilik Hakkında Her Şey
13:15 Kanunsuz Topraklar
15:45 Elkızı
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Elkızı
06:00 Yeni Gelin
08:30 Tarım Bizim Geleceğimiz
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Emine
16:30 Oh Olsun
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:20 Kral Olacak Çocuk
15:40 Kalp Yarası
20:00 Kardeşlerim
06:30 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Sadakatsiz
16:15 Yargı
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Bir Demet Tiyatro
12:00 Ayrıcalıklı Rotalar
13:30 Yerli Dizi
15:30 Yerli Dizi
18:45 Star Haber
20:00 Şangay Takibi
22:00 Zorlu Gün
04:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:30 Muhteşem Kraliçe
06:50 Yeşil Deniz
09:35 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
12:40 Buradayım"91 Saat Sonra"
13:10 Teşkilat (Altyazılı)
16:40 Bizim Köyün Kızları
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
07:45 Tuba Dalları
09:50 Nursaçan'la Sohbetler
11:30 Gündüz Gece
13:20 Dr. Feridun Kunak'la Evlerinize Sağlık
15:10 Dünyanın Tadı
16:00 Can Yoldaşım
18:00 Hafta Sonu Haberler i
19:00 Yemin
22:20 Diriliş Ertuğrul
İşte bugünkü dizi, program ve filmler
20:00 Gönül Dağı (Altyazılı) TRT1
20:00 Şanghay Takibi STAR TV
20:00 Şarkılar Bizi Söyler KANAL D
20:00 Kardeşlerim ATV
20:00 Güldür Güldür Show SHOW TV
20:00 Elkızı FOX TV
20:00 O Ses Türkiye TV8