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'MasterChef Türkiye'nin yıldızı doktor arkadaşı Ferhat İlen'e emanet

Snob Magazin - Haberler | Magazin
'MasterChef Türkiye'nin yıldızı doktor arkadaşı Ferhat İlen'e emanet

'MasterChef Türkiye'nin yıldızı Suna Aydın yakın arkadaşı Op. Dr. Ferhat İlen'e giderek, göz kapağı operasyonu yaptırdı. Suna Aydın, yeni halini Instagram'dan yayınladı. İşte detaylar...

AYDIN (Snob Magazin) - ' Masterchef Türkiye' yarışmasıyla tanınan Suna Aydın, yeni haliyle dikkat çekti. Aydın, yakın arkadaşı Op. Dr. Ferhat İlen'e giderek, göz kapağı operasyonu yaptırdı. Yeni halini Instagram'dan paylaşan Aydın, "Ufak dokunuşlar" notunu düştü. Aydın'a kısa sürede hayranlarından yüzlerce olumlu mesaj yağdı. Yarışma bittikten sonra ilgi görmeye devam eden Aydın, televizyon projeleri için göz kapağını aldırarak, yeni haliyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

'MasterChef Türkiye'nin yıldızı doktor arkadaşı Ferhat İlen'e emanet

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