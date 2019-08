Maganda kurşunuyla hayatını kaybeden minik Selin'in organları 6 çocuğa umut oldu

23.08.2019 15:18

Balıkesir'in Erdek ilçesinde 11 gün önce yaşanan silahlı çatışmada maganda kurşunu ile hayatını kaybeden 10 yaşındaki Selin'in organları 6 çocuğa umut oldu. Minik Selin'in 3 ay önce izlediği bir haberden etkilenerek organ bağışı yapmak istediğini söyleyen acılı anne Sinem Cebeci, "Benim canımdan can şu anda yaşıyor aslında" ifadelerini kullandı.



Balıkesir'e tatile giden aile, eğlenmek için gittiği mekan da büyük bir şok yaşadı. Bir mekan da eğlenen çift bir anda silah sesleri yükselmesiyle korku doldu anlar yaşadı. Saniyeler önce babasıyla oynayan Selin kurşunların hedefi oldu. Hastanede minik kız 6 günlük süren yaşam savaşını kaybetti. İstanbul'da yaşayan acılı anne Sinem Cebeci, minik kızının odasında İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.



"Çok neşe dolu ve merhametliydi"



6 gün hastanede kaldıklarını ve kızının çok direndiğini anlatan anne Sinem Cebeci, "6 gün biz hastanedeydik, çok direndi. Derman arayamadık. Elimiz kolumuz bağlı bekledik. O kadar saat bir umut bekledik. Onca insan bizimle dua etti. Selin yaşının çocuğu değildi. Her konu hakkında bir fikri vardı. Çok neşe dolu ve merhametliydi. Giyinmeyi, gezmeyi ve dolaşmayı çok seven bir çocuktu. Benim çocuğum hiç yoktan gitti. Doktorlar da bizimle birlikte her gün ağladılar. Hiç tanımadığım bir kadın diz çöktü önümde ve 'Biz de acı çekiyoruz' dedi" şeklinde konuştu.



"Ben bağış yapmak istiyorum"



Minik Selin'in 3 ay önce izlediği bir haberden etkilenerek organ bağışı yapmak istediğini anlatan anne "Bize 'Organ bağışı için vaktiniz var, bir dinlenin düşünün' dediler. Daha sonra zaman kısaldı. Kalp zorlanmaya başladı, organlar zarar görecek ve bir an önce karar vermeniz lazım. 3 ay önce Selin'in 'bağış yapmak istiyorum' sözleri aklımıza geldi ve biz de organları bağışladık" dedi.



"Benim canımdan can şu anda yaşıyor"



Başka ailelerin çocuklarına ışık olduklarını anlatan Sinem Cebeci, "Biz o gün acımızı bıraktık, umut aramadığımız için kızımın organları o kadar çocuğa can oldu. Bir anda onları düşünmeye başladık. Işık oldunuz ve evlerine ışık yaktınız dediler. İnşallah şifa bulurlar. 'İnsanlar daha küçük çocuk nasıl bağış yaptınız' dedi. Toprak olacağını düşününce, bunu söylemek benim için çok acı ama orada çürüyüp gitmesindense birilerine umut olması gerektiğini düşünüyorum. Benim canımdan can şu anda yaşıyor aslında. Oraya götürüp bıraktığınız da birine umut olmayacak. İnsanların böyle bakması gerekiyor" şeklinde konuştu.



"Ölümlerin ve cinayetlerin yüzde 70'i son dönem de pompalı tüfekle oluyormuş"



Ölümlerin ve cinayetlerin yüzde 70'i son dönem de pompalı tüfekle olduğunu vurgulayan anne Cebeci, "Bu silah olayı düşündürüyor. İlk gün bunu sorgulayacak durumda değiliz ama birkaç gün sonra diyoruz ki pompalı tüfek yani. Bana göre ulaşılması zor bir silah gibi geliyor. İnsanlar dedi ki bunu temin etmek çok kolay. İnternete girince bulunabiliyor, adrese teslim ederek gönderiyorlar. Normal silah almak çok zormuş ama o pompalı tüfekler kolay satılabiliyormuş. Şunu öğrendik ki bu ölümlerin ve cinayetlerin yüzde 70'i son dönem de pompalı tüfekle oluyormuş. Bana göre buna bir düzenleme getirilmesi gerekiyor" diye konuştu.



"Ne oyuncaklarına ne elbisesine bakamadık"



Kızının organlarının başkalarına şifa olmasını söyleyen baba Serkan Cebeci ise şunları söyledi:



"Biz meleğimizi kaybettik. Onun organları başkalarına şifa oldu. Pompalı tüfekle ilgili meclisin ya da hükumetin bir önergesi midir? Bu şekilde bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Pompalı tüfek internette satılması çok saçma bir şey. Acımız taze ama düşüncemiz kıyafetlerini çocuk esirgeme kurumuna bağışlamayı düşünüyoruz. Ne oyuncaklarına ne elbisesine bakamadık" - İSTANBUL

Kaynak: İHA