Maganda Kurşunuyla Hayatını Kaybeden Damadın Ağabeyi Defnedildi
Maganda kurşunuyla hayatını kaybeden damadın ağabeyi defnedildiKONYA (İHA)- Konya'nın Yunak ilçesinde düzenlenen düğün eğlencesinde maganda kurşunuyla vurularak hayatını kaybeden damadın ağabeyi Yılmaz Tunç, toprağa verildi.
Maganda kurşunuyla hayatını kaybeden damadın ağabeyi defnedildi
KONYA (İHA)- Konya'nın Yunak ilçesinde düzenlenen düğün eğlencesinde maganda kurşunuyla vurularak hayatını kaybeden damadın ağabeyi Yılmaz Tunç, toprağa verildi. Yılmaz Tunç'un kendisini vuran Ahmet Ulusoy ile düğünde eğlendiği görüntüler kameralara yansımıştı.