Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırıp kafasına silah dayadı
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Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırıp kafasına silah dayadı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de, bir şahıs, haciz için gelen avukatı yere yatırarak kafasına silah dayadı. Olayın ardından avukat hastaneye kaldırılırken dehşete düşüren anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen olayda, haciz için gelen avukat ve yanındaki kişiyi bir şahıs silahla tehdit etti.

Bir vatandaşın kamerasına yansıyan olayda; şahıs, avukata bağırıp yere yatırdı. Daha sonra ayağıyla avukatın başına basan şahıs, avukatı tehdit edip kafasına silah dayadı. Videonun sonunda şahsın, başına silah dayadığı avukatın yanından ayrılarak uzaklaştığı görüldü. Olayın ardından avukat, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAY ANBEAN KAMERADA

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan olay, izleyenleri dehşete düşürdü.

İZMİR BAROSU: MESLEKTAŞIMIZA GEÇMİŞ OLSUN

İzmir Barosu'ndan yapılan açıklamada, "Baromuz üyesi bir meslektaşımıza haciz işlemi için bulunduğu iş yerinin önünde saldırıda bulunulmuştur. Baromuzca hastanede bulunan meslektaşımızın sağlık durumu yerinde takip edilmektedir. Meslektaşımıza, yakınlarına ve avukatlık camiasına geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.

Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırıp kafasına silah dayadı
Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırıp kafasına silah dayadı
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Servet Uzun
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