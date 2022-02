İzlediği dizi ve filmlerden etkilenen vatandaşlar da onlar gibi giyinmekte ve onlar gibi davranmaktadır. Hatta moda da bile kendini gösterir. Bu kadar sevilen ve fanı olacak derece seven vatandaşlar internete izledikleri dizilerden replikler ve sözler araştırarak paylaşırlar. Biz de bu yazımızda - Mafya sözleri, Korkutucu ve Ağır mafya babası sözleri nelerdir? - gibi sorulara cevap verdik. İşte, detaylar.

MAFYA SÖZLERİ

Bizim korkumuzdan altına yapan çakallar, bize mafya ismini takmışlar.

Her kurdun bir uluyuşu, her itin bir inleyişi vardır. Kim demiş sustuk, kim demiş bittik; Çakalları görmek için pusuya çekildik!

Gücünü göstermek için delikanlı olacaksın.

Allah şahidimdir ki yerle gök birleşse arada kalmam. Davam için sıyrılır çıkarım.

Fazla nazik olma mezarına çiçek yollarım bu durumda.

Delikanlı olmak istiyorsan yeri geldiği zaman gücünü göstermeyi bileceksin. Eğer gösteremiyorsan sen delikanlılığın D'si bile değilsin.

Bizimle dans etmeye çalışma yürümeye hasret kalırsın.

Çok büyüğü olan büyüyemez.

Para silahtır ama siyaset, tetiği ne zaman çekeceğini bilmektir. (Godfather)

Düşmanlarından nefret etme. Bu, senin yargılama yetini etkiler. - Michael Carleone

Sadakat, en güçlü panzehirdir. Sicilya mafya sözü

Herkesin gecesi, kendi yarası kadar derindir!

Senin yerinden oynatamayacağın taşlar var yeğen ama benim yok!

Dışardakiyle mücadele etmek kolay da içerdeki ihanetin verdiği zararla mücadele etmek çok zor.

Yaşamak için yalvarmadık ölmek için yalvarmayız.

Size üstünlük kazandıra bilecek sözlere kulak verin. Fakat hiç kimseye böyle tavsiye vermeyin.

Körlerin ülkesinde tek gözü olan adam kral olur.

Tilki gibi dostum olacağına, aslan gibi düşmanım olsun.

İçerdeki ateşi söndürmeden dışarıdakini söndüremezsin.

Bir yolda gidiyoruz, bu yolda dönenler de olacak ölenlerde.

Arkamdan konuşanların hayallerin de imzam var.

Biz ağır abi oImadık, zamane gençIeri yumuşadı.

Azdan daha az çoktan ise daha çok gider. Eğer senin yanında çok sevdiklerin varsa bu kavgada üzülen taraf her zaman sen olursun

AĞIR MAFYA BABASI SÖZLERİ

Sakın bana masum olduğunu söyleme çünkü bu benim zekama hakarettir (Godfather)

Dostlarını kendine yakın tut, düşmanlarını daha da yakın.

Ölenin arkasından ağlama ki, sen öldükten sonrada arkandan ağlıyan bırakma !

Düşmanı affetmek mi? Tanrı affeder. Bizim işimiz onların görüşünü düzenlemektir.

Cennette hizmet etmektense cehennemde hükmetmeyi tercih ederim.

Ayağımda ayakkabım yok diye üzülürdüm hep, yolda giderken ayağı olmayan bir adam gördüm ve onun için bu haldeyim. – Al Capone, İtalyan Mafya Lideri

Başka biri olmaya çalışmak, kendini harcamaktır. Kurt Cobain

Şeytanla pazarlığını iyi yapmışsın ama beni tanımamışsın.

Güvenme insanIarın vefasına; bugün överIer, yarın söverIer.

Her insanla yola gidilmez, her insanın sofrasında yemek yenmez, her insana asla sır verilmez. Bu insanları bilirsen iyiysen ama bilmezsen hayatın sana atacağı kazık yakındır.

Ailesiyle vakit geçirmeyen bir adam asla gerçek bir adam olamaz (Godfather)

Kadınlar ve çocuklar dikkatsiz olabilir ama erkekler dikkatli olmak zorundadır.- Don Vito Carleone

Bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri oluşuyorsa orada güneş batıyor demektir.

Çocukken her aksam yatmadan önce Tanrı'ya bana bir bisiklet vermesi için dua ederdim. Bir gün Tanrının çalışma tarzının bu olmadığını anladım. Ertesi gün gittim kendime yeni bir bisiklet çaldım ve her aksam yatmadan önce Tanrı'ya günahlarımı affetmesi için dua ettim.

