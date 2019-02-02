Maduro'yu Tedirgin Eden Video: Venezuella Hava Kuvvetleri Generali Guaido'ya Biat Etti

Venezuella'da Nicolas Maduro'ya karşı başlatılan darbe girişimine ordudan destek geldi. Venezuella Hava Kuvvetleri'nden Stratejik Planlama Direktörü General Francisco Esteban Yanez, Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu 'devlet başkanı vekili' olarak tanıdığını açıkladı.

TWİTTER'DAN YAYINLADI

Yanez, Twitter'de yayınlanan videolu açıklamada, "Bugün, bir vatansever ve demokrat olmaktan duyduğum gururla, milletvekili Juan Guaido'yu Venezuella devlet başkan vekili olarak tanıdığımı bildiriyorum ve buna uygun olarak emirlerini yerine getirmeye hazır olduğumu ilan ediyorum" dedi.

Juan Guaido

ORDU YETKİLİLERİNE ÇAĞRI YAPTI

Sosyal medyada bir video yayınlayan General Francisco Yanez, diğer ordu yetkililerine Maduro'yu terk etmesi çağrısında bulundu. Francisco Yanez, sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda Devlet Başkanı Maduro'ya olan bağlılığına son verdiğini ilan etti.

Maduro

'HAİN' İLAN EDİLDİ

Venezuella Hava Kuvvetleri Komutanlığı, söz konusu generali 'hain' ilan etti.