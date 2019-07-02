Madımak olaylarına tanık olan Karamollaoğlu'ndan çağrı: Karanlık eller ortaya çıkarılsın

Madımak olaylarında belediye başkanı olarak görev yapan Temel Karamollaoğlu twitter hesabından paylaşımda bulundu. "Buradan açık bir çağrıda bulunmak istiyorum" diyen Karamollaoğlu, "Madımak hadisesi tekrar araştırılmalı, karanlık eller ortaya çıkarılmalı ve hiçbir şey gizli kalmamalıdır. Gerçek suçlular adalet önünde mutlaka hesap vermelidir." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımında şunları söyledi:

Bugün Madımak'ta yaşanan vahşetin 26. yıl dönümü. Bu dram bütün insanlığın ortak yarasıdır. Üzerinden yıllar geçse de acısı dinmeyecektir.

1993 yılı ülkemiz için karanlık bir dönem olmuştur. Madımak başta olmak üzere Uğur Mumcu ve Eşref Bitlis suikastları, Başbağlar vahşeti gibi acı hadiselerin ardı ardına yaşandığı ve birilerinin karanlık emellerinin olduğu bir yıldır.

"MADIMAK HADİSESİ TEKRAR ARAŞTIRILMALI"

Buradan açık bir çağrıda bulunmak istiyorum! Madımak hadisesi tekrar araştırılmalı, karanlık eller ortaya çıkarılmalı ve hiçbir şey gizli kalmamalıdır. Gerçek suçlular adalet önünde mutlaka hesap vermelidir.

Ülkemizin bundan sonra bu tür acı hadiselerle karşılaşmaması ve hangi inanca sahip olursa olsun kardeşçe yaşayabildiğimiz bir Türkiye'nin inşa edilmesini temenni ediyorum.

İşte Karamollaoğlu'nun paylaşımı;

KARAMOLLAOĞLU'NUN MADIMAK OLAYLARI SIRASINDA YAPTIĞI KONUŞMA

Sivas Madımak Oteli'nde yaşanan olay sırasında Refah Partisi'nden Sivas Belediye Başkanı olan Temel Karamollaoğlu, otel önünde toplanan kalabalığı sakinleştirmek için konuşma yaptı. Temel Karamollaoğlu'nun Madımak olayları sırasında yaptığı konuşma şöyleydi:

''Bazen 5 bin kişi yola bir dava için çıkar. Beş kişi bunu galeyana getirerek saptırabilir. Biz bunları daha önce yaşadık. 80 öncesinde birçok mitingde bu yaşandı. Şimdi, sizden rica ediyorum. Oturun. Şimdi sizden abiniz olarak, belediye başkanınız olarak rica ediyorum. Bana karşı en ufak saygı, sevgi duyan kardeşlerimden rica ediyorum. Lütfen şu noktadan itibaren sukünetle dağılalım.

Şimdi muhterem arkadaşlar, sizden bir ricada bulundum. Tabii bana karşı boşver diyenleri bilmem ama lütfen şu noktadan itibaren, ben teşebbüste bulunacağım, buradaki arkadaşlar, kimseyle bir çatışmanın içerisine girmesin. Polisimizle, emniyetimizle, jandarmamızla bir çatışmanın içerisine girmeden sukünetle dağılsınlar.

Haydi bakalım, şimdi arkadaşlarımızın dağılmasını istiyorum. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Ben gerekli temaslarda bulunacağım.''