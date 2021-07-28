Maden Nezaretçileri Derneği yönetimi GMİS'te

Maden Nezaretçileri Derneği Başkanı Ufuk Çevikel ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Maden İşçileri Sendikası'na (GMİS) bir nezaket ziyaretinde bulunarak Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü.

Maden Nezaretçileri Derneği Başkanı Ufuk Çevikel ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Maden İşçileri Sendikası'na (GMİS) bir nezaket ziyaretinde bulunarak Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü.

Ziyarette GMİS Genel Sekreteri Ertan Kaya, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile GMİS Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş da bulundu. Ziyarette maden nezaretçilerinin sorunları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı