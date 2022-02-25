Madde bağımlılığıyla ilgili toplantı yapıldı

TORBALI, İZMİR (Bültenler) - Konuyla ilgili sunumun da gerçekleştiği toplantıda, madde kullanımı ile mücadele hususunda neler yapılabileceği konuşuldu.

Torbalı, bağımlılığa karşı tek yürek

Torbalı Belediyesi son yılların en büyük sorunu olan madde kullanımı ve bağımlılıktan uzak bir yaşam için yerelde işbirliği toplantısı düzenledi. Konuyla ilgili sunumun da gerçekleştiği toplantıda, madde kullanımı ile mücadele hususunda neler yapılabileceği konuşuldu. Sunumu Bağımsız Yaşam İzmir Projesi koordinatörü ve aynı zamanda Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı olan Prof. Dr. Özkan Yıldız ve İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Bircan Birkan gerçekleştirdi. Toplantının açılış konuşmasını ise Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin ve İlçe Kaymakamı Ercan Öter yaptı.

TEKİN: BAĞIMLILIĞIN HER ZAMAN KARŞISINDA OLACAĞIZ

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan Bağımsız Yaşam İzmir Projesi ve Madde Kullanımı ve Bağımlılıktan Uzak Bir Yaşam İçin Torbalı'da neler yapabileceği temalı bir toplantı gerçekleşti. Toplantıya İlçe Kaymakamı Ercan öter, Belediye Başkanı Mithat Tekin, Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, İlçe Emniyet Müdürü Murat Muhittin Yener, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Binbaşı Emre Balcı ve ilçedeki okul müdürleri katıldı. Ortak bir akılla sorunlar ve çözüm önerilerin görüşüldüğü toplantı oldukça verimli geçti.Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Madde kullanımı ve bağımlılığı sorunu maalesef hem dünyada, hem ülkemizde önüne geçemediğimiz acı gerçeklerden biridir. Her ne kadar madde kullanımı ile mücadele kapsamında yasalar düzenlense de gerekli yaptırımlar yapılsa da maalesef özellikle genç yaştaki çocuklarımızın madde kullanımının önüne geçememekteyiz. Bu konuda kolluk kuvvetlerimizin nasıl özveriyle çalıştığını da hatırlatmak isterim lakin çocuklarımızın gerek arkadaş ortamından gerek yetişme ortamından ya da aile fertlerinden dolayı madde kullanımına yöneldiğini görmekteyiz. Bu konunun önüne geçmek, mücadelenin bir parçası olmak için tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliğine hazır olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Dün olduğu gibi bugün de ve yarın da Torbalı Belediyesi olarak madde kullanımının ve uyuşturucu bağımlılığının her zaman karşısında olacağız" dedi.

ÖTER'DEN TEŞEKKÜR

Torbalı İlçe Kaymakamı Ercan Öter ise yaptığı konuşmada, "Uyuşturucu kullanım yaşı maalesef küçük yaşlara kadar indi. Her zaman yerel yönetimlerimizle beraber projeler geliştirmemiz lazım. Uyuşturucu tedavisi gören ve sonrasında taburcu edilen birçok bağımlının sonrasında yeniden madde kullanımına başvurduğunu görüyoruz. Bununla ilgili bizim farklı yöntemler bulmamız lazım. Özellikle son zamanlarda sentetik uyuşturucuların vücuda verdiği zararı biliyoruz. Bizim özellikle bununla ilgili anneler başta olmak üzere toplumu bilinçlendirmemiz lazım. Bugüne kadar Torbalı'da 3 bin anneye eğitim verdik. Bizim toplumsal olarak bu bilinci mutlaka kazanmamız lazım. Bununla ilgili projelerimizi geliştirirsek bunda daha başarılı olacağını düşünüyorum. Bu proje için Büyükşehir Belediyesi'ne ve Torbalı Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Bu projeye her konuda destek olacağımızı da duyurmak istiyorum" dedi.

BİRKAN, PROJELERDEN SÖZ ETTİ

Polisin sadece operasyonlarla değil çeşitli eğitimlerle de mücadele ettiklerini belirten Polis Memuru Bircan Birkan, "Eğitim bazında 3 projemiz var. Bunlardan biri Narkorehber projesi. Bu proje kapsamında nelere dikkat edeceğiz, neler yapmalıyız ya da uyuşturucu suçuyla ilgili bilgi sahibi olduğumuzda nerelere başvurabiliriz gibi sorulara yanıt veriyoruz. Sadece polisiye tedbirlerle uyuşturucu sorunu ne yazık ki mümkün değil. Bunun birçok aşaması var. Biz Narkorehber eğitimlerimizde özellikle 24 yaş ve üstü yetişkinlere yönelik bilgilendirmeler yapıyoruz. Uyuşturucu bağımlılarıyla yaptığımız görüşmelerde aslında annelerin uyuşturucu kullanımını ilk fark eden kişi olduğunu gördük. Özellikle uyuşturucu kullanımı dönemlerinde annelerin birçok sıkıntı yaşadığına şahit olduk. Bu nedenle 'En İyi Narkotik Polisi Annedir' projesi geliştirildi. Burada amacımız çocuğa en yakın olan, çocuktaki ilk değişikliği farkedecek olan annelerimizi uyuşturucu konusunda bilgilendirmek.Üçüncü projemiz ise Narkogençlik projesi. 18-24 yaş riskli yaş grubu gençlerle çalışmalar yapıyoruz. Yaş gençleştikçe zaaflarımız daha çok durumda. Biz üniversite gençlerimize Narkogençlik modülünü anlatıyoruz. Onlara 'Uyuma' adlı aplikasyonumuzdan bahsediyoruz" dedi.

YILDIZ: YEREL YÖNETİMLERE ÇOK İŞ DÜŞÜYOR

Bağımsız Yaşam İzmir projesi kapsamında sunum yapan ve aynı zamanda sosyolog da olan Prof. Dr. Özkan Yıldız, madde bağımlılığı ile mücadelede yerel yönetimlere düşen görevlere dikkat çekti. Yıldız "Madde kullanımında çocuk ve genç nüfusun arttığı görülmektedir. Madde kullanımı dünyanın her yerinde gençleri daha fazla etkilemektedir. Gençlerin madde kullanımı konusunda savunmasız olduğu bir gerçektir. Biz Bağımsız Yaşam İzmir projesine başladığımızda Buca, Karşıyaka ve Torbalı'yı pilot bölge olarak belirledik.Torbalı, neredeyse her yıl 10 bin insanın göç ettiği, kozmopolitik bir ilçe konumunda. Elbette insanlar bir yerden bir yere sadece göç etmiyorlar, bir yerden bir yere sorunlarıyla da göç ediyorlar. Özellikle bu noktada acil uyum ve entegrasyon sorunlarında da artış söz konusu. Bu konuda da çeşitli çalışmalar yapmalıyız" diye konuştu.

BAĞIMSIZ YAŞAM İZMİR

Benzer çalışmaları İzmir'in diğer ilçelerinde de yaptıklarını belirten Prof. Dr. Yıldız, "Madde kullanımı konusunda ailenin yanı sıra uluslararası bir mücadelenin yapılması gereklidir. Madde kullanım sorunu ile ilgili mücadelede yerel yönetimlere çok önemli bir görev düşmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde geliştirdiğimiz Bağımsız Yaşam İzmir projesi bu noktada olumlu sonuçlar verdi. Hedefimiz madde kullanımını kentimizde ve ülkemizde azaltma yöntemini belirlemek. Bu yönde çalışmalarımız hızla sürüyor" diyerek, katılımcılara söz verdi. Burada özellikle okul müdürleriyle yapılan interaktifle, madde kullanımının önlenmesi noktasında neler yapılabileceği daha detaylı konuşuldu.

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