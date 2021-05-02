Mada Adası'ndaki Yörükler yaylaya kayıklarla çıkıyor
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Mada Adası'ndaki Yörükler yaylaya kayıklarla çıkıyor

Mada Adası'ndaki Yörükler yaylaya kayıklarla çıkıyor
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Mada Adası'nda yaşayan Yörüklerin kayıklarla yaylaya yaptıkları yolculuk ilginç görüntüler oluşturuyor.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Mada Adası'nda yaşayan Yörüklerin kayıklarla yaylaya yaptıkları yolculuk ilginç görüntüler oluşturuyor.

Beyşehir Gölü'nde bulunan ve yaklaşık 30 hanede 180 kişinin yaşadığı Mada Adası'ndaki hareketlilik mayısın gelmesiyle başlıyor. Adada yaklaşık 200 yıldır yaşamlarını balıkçılık ve hayvancılık yaparak sürdüren Yörükler, yaz aylarının yaklaşmasıyla yayla hazırlığına koyuluyor.

Hemen hemen her evde hummalı bir çalışmanın olduğu adada yaşayanlar, önce yaz ayları boyunca kullanacakları eşyalarını, kıyafetlerini, çadırlarını ve gıdalarını gölün kıyısına getiriyor. Ardından sürülerini getiren Yörükler, iki kayıkla çekilen dubaya, traktörlerini, eşyalarını ve hayvanlarını özenle yerleştiriyor.

Yüzlerce keçi, inek ve koyun ile çoban köpeklerinin gölde kayıklarla çekilen duba üzerindeki yaklaşık 700 metrelik yolculuğu renkli görüntüler oluşturuyor.

Deve ve atlarla göçmeleriyle bilinen Yörüklerin kayıklarla olan yolculuğu, hayvanların kıyıya 2 metre yaklaşan dubadan suya atlayarak karaya ulaşmasıyla sona eriyor. Yörüklerin eşyaları dubadan indirilen traktörlere konularak adanın karşısındaki yaylaya götürülüyor. Sürüler, daha sonra karada çobanlar eşliğinde 8 kilometrelik yolculukla otlakların bol olduğu Sinder Yaylası'na ulaşıyor.

"Zorlu bir yolculuğun ardından yaylalara ulaşıyoruz"

Gedikli Mahalle Muhtarı Abdulkadir Yıldırım, AA muhabirine, ilkbaharın gelmesiyle çoğunluğu büyükbaş olan hayvan sürülerinin yaylalardaki daha geniş otlaklara götürüldüğünü söyledi.

Hayvanları duba üzerinde götürmenin zor olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Yörüklerin hayatı hep zorlukla geçiyor. Hayvanlar ister istemez kayıkla çekilen duba üzerinde huzursuzlanıyor. Kayıklara eşyalar konuluyor. Zorlu bir yolculuğun ardından yaylalara ulaşıyoruz. Yörük geleneğini sürdürüyoruz. Sürüler yazı yaylada geçirdikten sonra ekimde yine aynı şekilde adaya dönüyor." dedi.

Hayvanlarını kayıklarla taşıyan Süleyman Yuvalı da 20 yıldır bu şekilde hayvanlarını yaylaya götürdüğünü söyledi. Yolculuklarının zorlu olduğunu ifade eden Yuvalı, "Önceden atalarımız develerle göçüyormuş ancak biz adada yaşadığımız için kayıklarla göçüyoruz. Evdeki tüm eşyalarımızı kayıklara yükleyip yaylanın yolunu tutuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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