Macron'un Spıef'e Katılımı Rusya'yı Memnun Etti
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un St. Petersburg kentinde düzenlenen Uluslararası Ekonomi Forumu'na katılımı batı ile ilişkileri yolunda gitmeyen Rusya'yı memnun etti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un St. Petersburg kentinde düzenlenen Uluslararası Ekonomi Forumu'na katılımı batı ile ilişkileri yolunda gitmeyen Rusya'yı memnun etti.
Author: euronews-tr
Tags: Uluslararası ticaret Dış ticaret diplomasi Fransa ekonomisi Rusya ekonomisi Posted: 26 mei 2018
Kaynak: Euronews.com