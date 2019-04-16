Macron: Beş Yılda Notre Dame'ı Daha Güzel Şekilde Yeniden İnşa Edeceğiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, pazartesi akşamı çıkan yangında ciddi hasar gören tarihi Notre Dame Katedrali'ni 5 yıl içerisinde daha güzel şekilde yeniden inşa edeceklerini açıkladı.

Macron, Elysee Sarayı'ndan "ulusa sesleniş" konuşması yaptı. Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangının Fransızları ve dünyayı sarstığını ifade eden Macron, itfaiye erlerinin tüm riskleri alarak yangını söndürmeyi başardığını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle