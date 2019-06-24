macOS Catalina'nın Herkese Açık Beta Sürümü Yayınlandı

Apple'ın WWDC 2019 etkinliğinde tanıttığı macOS Catalina, tanıtıldığı gün itibariyle geliştiricilerin kullanımına açılmıştı. Daha önce macOS Catalina Developer Preview adıyla sunulan beta sürümünü yüklemek için yıllık 100 dolar ücrete sahip Apple Developer Program'a katılmak veya internet üzerinden bulunan profilleri yüklemek gerekiyordu. Bugün yayınlanan Public Beta'yı ise herkes indirebilir durumda.

macOS Catalina Public Beta'yı nasıl yükleyebilirsiniz?

Öncelikle aşağıdaki cihazlardan birine sahip olmanız gerekiyor:

12-inch MacBook (2015 ve sonrası)



MacBook Air (2012 ve sonrası)



MacBook Pro (2012 ve sonrası)



Mac mini (2012 ve sonrası)



iMac (2012 ve sonrası)



iMac Pro (2017)



Mac Pro (2013 ve sonrası)

Cihazınızı yedekledikten sonra bu linkten Apple Beta Software Program'a katılmanız ve yönergeleri izlemeniz sonucunda macOS Catalina Public Beta'yı cihazınıza kurmuş olacaksınız.

Beta sürümlerini hiçbir zaman ana cihazınıza kurmanızı önermiyoruz. Henüz geliştirme aşamasında olan bu yazılımları cihazınıza kurmanız durumunda çeşitli hatalarla karşılaşmanız muhtemel iken bu yüzden yüklemeyi yapmadan önce en azından tüm verilerinizi yedeklemenizi öneriyoruz.