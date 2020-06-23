Maçoğlu'nun testi pozitif çıkmıştı, temel hizmetler dışındaki hizmetleri geçici süreyle durdurdu
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Maçoğlu'nun testi pozitif çıkmıştı, temel hizmetler dışındaki hizmetleri geçici süreyle durdurdu

Maçoğlu'nun testi pozitif çıkmıştı, temel hizmetler dışındaki hizmetleri geçici süreyle durdurdu -2 belediye başkan yardımcıları ile başkanlık katı çalışanlarına evlerinde 14 günlük karantina uygulanmaya başlandı, belediyede de temel hizmetler dışındaki hizmetleri geçici süreyle durdurdu...

23.06.2020 15:49 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:54

Maçoğlu'nun testi pozitif çıkmıştı, temel hizmetler dışındaki hizmetleri geçici süreyle durdurdu

-2 belediye başkan yardımcıları ile başkanlık katı çalışanlarına evlerinde 14 günlük karantina uygulanmaya başlandı, belediyede de temel hizmetler dışındaki hizmetleri geçici süreyle durdurdu

TUNCELİ - Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından, belediye başkan yardımcıları ile başkanlık katı çalışanlarına evlerinde 14 günlük karantina uygulanmaya başlandı, belediyede de temel hizmetler dışındaki hizmetleri geçici süreyle durdurdu.

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun boğaz ağrısı ve yüksek ateşiyle hastaneye başvurmasıyla yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Durum üzerine belediye ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri koordinesinde bir dizi tedbir alındığı belirtildi. Tedbirler kapsamında Başkan Maçoğlu'nun temasta bulunduğu kişiler tespit edilirken iki belediye başkan yardımcısı ile başkanlık katı çalışanları da 14 gün süreyle evlerinde karantinaya alındı. Belediye hizmet binasında dezenfekte çalışması yapılırken temel hizmetler dışındaki hizmetlerin geçici süreyle durdurulduğu bildirildi.

Konuya ilişkin Tunceli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere dün Belediye başkanımız Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıkmış ve dün akşam itibarıyla hastanede tedavi altına alınmıştır. Belediye başkanımızın testinin pozitif çıkmasının ardından belediyemizde İl Sağlık Müdürlüğü koordinatörlüğünde belediye çalışanlarımızın ve halkımızın sağlığını korumaya yönelik gerekli önlemler alınmış durumdadır. Belediye başkanımız ve emekçilerimizin sağlığı ile çalışmalarımızla ilgili belediyemiz aracılığıyla yapılan açıklamalar dışında hiçbir bilgiye itibar edilmemelidir" denildi.

Alınan önlemlere değinilen açıklamada, " Belediyemiz bu dönemde çöp toplama, hayvan rehabilitasyon merkezi, park ve bahçeler, itfaiye, ulaşım vb. temel hizmet alanlarını aksatmayacak şekilde minimum düzeyde çalışmalarını sürdürecektir. Bu süreçte halkımızın sağlığını korumak adına belediyeye ziyaretler kabul edilmeyecektir. Özelde kronik rahatsızlığı olan ve belirli bir yaşın üzerinde bulunan kent sakinlerimizin sağlığını korumak amacıyla halkımızın bu süreçte sokağa ve kamusal alanlara mümkün olduğunca az çıkmasını, çıkmak zorunda kalınan durumlarda da muhakkak maske takılmasını ve fiziksel mesafeye dikkat edilmesini rica ediyoruz. Bu süreci halkımızla birlikte bilinç ve dayanışmayla en azami zararla aşacağımıza inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Maçoğlu'nun testi pozitif çıkmıştı, temel hizmetler dışındaki hizmetleri geçici süreyle durdurdu

Kaynak: İHA

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