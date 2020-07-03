MAÇKA PARKI VE İSTİKLAL CADDESİ'NDE YOĞUNLUK İdris TİFTİKCİ İSTANBUL DHAKoronavirüs salgını nedeniyle alınan bazı tedbirlerin kaldırılmasıyla birlikte caddelerde ve parklarda yoğunluk devam ediyor.

İdris TİFTİKCİ İSTANBUL DHA

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan bazı tedbirlerin kaldırılmasıyla birlikte caddelerde ve parklarda yoğunluk devam ediyor. Akşam saatlerinde Maçka Parkı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan bazı tedbirlerin kaldırılması ve havaların da ısınmasıyla vatandaşlar akşam saatlerinde caddelere ve parklara akın etti. Şişli'deki Maçka Demokrasi Parkı'nda ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu.

Maçka Demokrasi Park'ı ve İstiklal Caddesi'ndeki vatandaşların çoğu maske takarken, bazılarının takmadığı görüldü. Maçka Parkı'nda görevli bekçiler parkta devriye atarken, maske takmayanlara uyarılarda bulundu.

Kaynak: DHA