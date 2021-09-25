Macaristan'daki Dünya Avcılık ve Doğa Fuarı'nda Türkiye'nin standına yoğun ilgi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Macaristan'daki Dünya Avcılık ve Doğa Fuarı'nda Türkiye'nin standına yoğun ilgi

AA / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel
Macaristan'daki Dünya Avcılık ve Doğa Fuarı'nda Türkiye'nin standına yoğun ilgi

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Avcılık ve Doğa Fuarı'nda, Türkiye'nin ve Türk Konseyi'nin standı büyük ilgi görüyor.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Avcılık ve Doğa Fuarı'nda, Türkiye'nin ve Türk Konseyi'nin standı büyük ilgi görüyor.

Hungexpo Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuara, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay katıldı. Heyet, Türkiye ve Türk Konseyi'nin standını ziyaret etti.

Üzmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin biyoçeşitlilik ve endemik tür açısından zengin bir ülke olduğunu anımsatarak, birçok devletin katıldığı fuarda yer almanın önemine değindi.

Türkiye'nin doğa turizmini, biyoçeşitliliğini, sulak alanlarını ve genel olarak bu alandaki tanınırlığını artırmak için çalıştıklarını kaydeden Üzmez, Türk standına gösterilen ilgiden memnun olduklarını da sözlerine ekledi.

Türk Konseyi Macaristan Temsilcilik Ofisi Direktörü Büyükelçi Prof. Dr. Janos Hovari ise Türk Konseyi olarak katıldıkları fuarda doğayı koruma konusunu ön plana çıkardıklarını ve Türk dünyası ile Macaristan arasında bu alanda da iş birliği yapmak için adımlar atacaklarını aktardı.

Toplam 50 ülke katıldığı Dünya Avcılık ve Doğa Fuarı, 25 Eylül-14 Ekim'de ziyaretçileri ağırlayacak.

AA / Mehmet Yılmaz - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze'deki açılış ve tanıtım töreninde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze'deki açılış ve tanıtım töreninde konuştu: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son günlerde üniversite öğrencileriyle alakalı maalesef çok çirkin bir kampanya sürdürülüyor.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son günlerde üniversite öğrencileriyle alakalı maalesef çok çirkin bir kampanya sürdürülüyor."

 Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin sosyal yardım bütçesi biz göreve geldiğimizde yıllık 2 milyar liraydı, geçtiğimiz yıl bu rakam 69 milyar lirayı...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin sosyal yardım bütçesi biz göreve geldiğimizde yıllık 2 milyar liraydı, geçtiğimiz yıl bu rakam 69 milyar lirayı...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Ersoy Meral Akşener Mustafa Şentop Binali Yıldırım
Magazin Ebru Gündeş Oğuzhan Koç İbrahim Tatlıses
Spor Stefan Kuntz Marcao Cüneyt Çakır Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mimar Sinan Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Macaristan'daki Dünya Avcılık ve Doğa Fuarı'nda Türkiye'nin standına yoğun ilgi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 20:31:18. #1.12#