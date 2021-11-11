Macaristan Başbakanı, Türkiye'ye ait tarihi eserleri Erdoğan'a iade etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı resmi törenle karşıladı. Orban, Macaristan'da 2016 yılında güvenlik güçleri tarafından ele geçirilen ve Türkiye'ye ait olduğu belirlenen 101 parça tarihi eseri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki ülke marşlarının okunmasının ardından Orban, tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı. Liderler, daha sonra heyetlerinde bulunan bakanları tek tek tanıttı. Tanışma sırasında Orban, Türk bakanlarla Erdoğan ise Macar bakanlarla tokalaştı. Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yer aldı. İki lider, karşılama töreninin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.