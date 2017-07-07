Macar Bakan Yardımcısı Magyar'dan Türk İş Adamlarına Çağrı
BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Macaristan Ulusal Ticaret Ajansı (MNKH) Türkiye Temsilcisi ALX Hungary'nin ortaklaşa düzenlediği 'Macaristan Ticaret ve Yatırım Fırsatları Bilgilendirme Semineri'nde konuşan Macaristan Ekonomik Diplomasiden Sorumlu Devlet Bakan Yardımcısı Levente...
BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Macaristan Ulusal Ticaret Ajansı (MNKH) Türkiye Temsilcisi ALX Hungary'nin ortaklaşa düzenlediği 'Macaristan Ticaret ve Yatırım Fırsatları Bilgilendirme Semineri'nde konuşan Macaristan Ekonomik Diplomasiden Sorumlu Devlet Bakan Yardımcısı Levente Magyar, "Türk iş adamları için cömert teşviklerimiz var" dedi.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Macaristan Ulusal Ticaret Ajansı (MNKH) Türkiye Temsilcisi ALX Hungary'nin ortaklaşa düzenlediği 'Macaristan Ticaret ve Yatırım Fırsatları Bilgilendirme Semineri'n, BTSO binasında gerçekleşti. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Macaristan Ekonomik Diplomasiden Sorumlu Devlet Bakan Yardımcısı Levente Magyar, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Macaristan İş Konseyi Başkanı Adnan Polat ve çok sayıda iş adamı katıldı. Seminerde Macaristan'daki iş fırsatları, teşvikler ve yatırımlar masaya yatırıldı.
"MACARİSTAN ÇOK BÜYÜK AVANTAJLARA SAHİP BİR ÜLKE"
Macaristan'ın 100 milyar Euro'luk ihracat hacminin olduğunu belirten Magyar, "Başarılı bir ticaret dengemiz var. Ağırlıklı olarak ihracat odaklıyız. Şirketler vergimiz yüzde 9'uncu ortalama çalışma saatinin ücreti 8.3 Euro'dur. Macaristan pek çok avantaja sahip. Lojistik ve coğrafi duruma göre çok güzel imkanlarımız var. Doğu dünyası için geçiş noktasıyız. Rusya'ya, eski Sovyet ülkelerine geçiş noktasındayız. Uzak doğudan gelen trenler Macaristan'dan geçiyor. Dünyanın en önemli geçiş noktasıyız. Bu coğrafi ve lojistik konumumuz bize birçok avantaj sağlıyor" diye konuştu. Magyar, seminerde iş ve ticaret teşviki hakkında da konuştu. Magyar, "Hükümetimizin Türk iş adamları için cömert teşvikleri var. Macaristan'da imalat faaliyetinde bulunmak istiyorsanız burada hükümetin yüzde 15 teşviki var. Otomatik olarak değil ama yüzde 50'ye kadar teşvikler artıyor. Burada ki destek, başka hiçbir AB ülkesinde yok" ifadelerini kullandı.
"MACARİSTANI'N EN ÇOK SEVDİĞİ MİLLET TÜRK MİLLETİDİR"
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Macaristan İş Konseyi Başkanı Adnan Polat seminerde yaptığı konuşmada "Sanayici, tüccar ve iş adamlarımız şu soruyu sormalılar. Niçin Macaristan'a yatırım yapalım. Niçin Macarlarla işbirliği yapalım. Bu soruyu öncelikle sormanız gerekiyor. Ona göre kararınızı vermeniz lazım. Macaristan ile bizim ciddi bağlarımız var. Irk olarak baktığımızda tarihin derinliklerine gittiğimiz vakit soydaş olduğumuzu görüyorsunuz. Osmanlı'nın uzun yıllar orada olduğunu görüyorsunuz. Burada Macarların Türklere karşı olan yakınlığını ve sevgisini de görüyorsunuz. Macaristan'da dünyada en çok sevdiği millet Türklerdir. Coğrafya olarak baktığımızda Bursa'dan Macaristan 1,5 saat sürüyor. Bizim doğu sınırımızdan daha yakın. Macaristan'ın Avrupa'nın tam ortasında olması önemli. Orada kurulacak firmalar, özellikle ihracat sektörlerinde bizlere ciddi avantajlar sağlayacak. Geçen hafta Macar Başbakanı Türkiye'ye geldi. Tam bayramın arefesinde olmasına rağmen tüm büyük firmalar tatillerini yarıda kesip buraya geldiler. Bütün patronlar geldi. Başbakandan yatırım için destek istediler. Bizim büyük çaplı iş adamlarımız oraya yatırım yapmaya başladı" diye konuştu.
"YENİ ORTAKLIKLAR KURMALIYIZ"
Bursa'dan Macaristan'a 623 firmanın ticaret yaptığını da anlatan BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener ise, Bursa ekonomisi için Macaristan pazarının büyük önem taşıdığını ifade etti. Macaristan'dan gelen birçok iş adamını Ticari Safari Projesi kapsamında Bursa'da ağırladıklarını da vurgulayan Şener, "Bursa ile Macaristan arasındaki ticaret köprüleri her geçen gün gelişiyor. Mutlaka bu potansiyeli ve güç birliğini artırmalıyız. BTSO olarak bu işbirliğinin her alanda gelişmesi için elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Yeni ortaklıklar kurmalıyız. Bu sayede ekonomik ilişkilerimiz daha da gelişecektir" açıklamalarında bulundu.
- Bursa