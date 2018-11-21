Maaşını Alamayan İşçi, Hayatını Hiçe Sayıp Vince Çıktı
İstanbul Kartal'da 1 aylık ücretleri ödenmeyen ve işten çıkarılan 20 işçi, eylem yaptı. İşçilerden biri şantiyedeki vinç kulesine çıkarken, o anlar saniye saniye kaydedildi.
İstanbul Kartal'da Dumankaya şantiyesinde çalışan işçiler, ücretleri ödenmeden ve haber verilmeden işten çıkarılmalarına karşı vince çıkarak, tepkilerini gösterdiler. 20 işçiden biri, güvenlik kemeri takmadan yerden metrelerce yükseklikteki vince çıktı. İşçinin arkadaşları, o anları cep telefonuna kaydetti.
İNŞAAT İŞÇİLERİ SENDİKASI'NDAN AÇIKLAMA
İnşaat İşçileri Sendikası işçilerin eylemini sosyal medya hesaplarından duyurdu. Sendika, eylem görüntüsüyle birlikte "Kartal Dumankaya şantiyesinde çalışan işçi arkadaşlarımız ücretleri ve diğer alacakları ödenmeden, haber verilmeden işten çıkarılmalarına karşı vince çıkarak, tepkilerini gösterdiler." mesajını paylaştı.
PATRON ŞARTLARI KABUL EDİNCE EYLEM BİTTİ
İşçiyle görüşmek üzere bir polis de vince çıktı. İşçi, alacakları ödenmeden inmemekte ki ısrarını sürdürdü, fakat vincin kabinine geçmeyi kabul etti. Bu arada patronlar bir kez daha asgarileri bugün, elden olmayan ücretleri de yarın ödeyecekleri sözü verdiler. Fakat bunun için işçinin vinçten inmesi koşulunu getirdiler. Kendi aralarında değerlendirme yapan işçiler, bu gelişme üzerine eylemi sonlandırdılar.
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RABBIM YARDIMCISI OLSUN :((((((Cevap Yaz Yayından Kaldır
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EYYY İŞÇİ KARDEŞ.korkma sönmeeezzz bu şafaklarda yüzen al sancak.sevgili işçi kardeşim 16 yıldır çok yol katettik.bakınız yollar köprüler yaptık.hayaldi gerçek oldu.EYYYY İŞÇİ KARDEŞ ölme bak dünyanın en büyük havaalanını yaptık.hayat bize güzel işçi kardeş.gel vazgeç bu durumdan.ekmek bulamazsan pasta yeCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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patronlar bir kez daha asgarileri bugün,elden olmayan ücretleri de yarın ödeyecekleri sözü verdiler. ASGARİ ÜCRETTEN ÇALIŞIR GÖSTERİP ASLINDA ASGARİ ÜCRETİN 3 KATI ALAN İŞÇİNİN ELDEN ÖDEMESİ YAPILACAK. SUÇ OLAN BU DURUMU DEVLET BİLE KABULLENMİŞ. ÖZELLİKLE BÜYÜK ŞEHİRLERDE ASGARİ ÜCRETLE HİÇ KİMSE ÇALIŞMIYOR. AMA HİÇ KİMSE PATRONLARA BUNU HESABINI SORMUYOR. SORSAN ZOR AYAKTA DURUYORUZ DERLER. AMA YAŞAM TARZLARINDAN VE STANDARTLARINDAN EKSİLEN BİŞEY OLMAZ... NE HİKMETSE??????Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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İnşaat işçiliği" hem çok zor hem de o kadar tehlikeli bu nedenle mütahit,işveren bırakın üçretini ertelemeyi işçinin alın teri kurumadan parasını vermesi gerekir.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ZAMANIN DA YAZAR KASA ATILDI OLAY OLDU .ATANA ŞİMDİ SORDULAR DOLAR 7 İKEN KRİZ YOK EKONOMİ SAĞLAM DEDİ .EVET SAĞLAM BENCEDE ALTA KALNIN CANI ÇIKSIN DERLER YA O MİSALİ.BEN RAHATIM GERİNİ SAL GİTSİN..Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır