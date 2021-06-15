Maadin Bankası nedir? Maadin Bankası ne demek?
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Maadin Bankası nedir? Maadin Bankası ne demek?

Maadin Bankası nedir? Maadin Bankası ne demek?
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İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlar doğrultusunda 1925 yılında bir devlet bankası olarak kurulan Maadin Bankası, son dönemde vatandaşlar tarafından araştırılmış ve en çok merak edilen konular arasında yer almıştır. Peki Maadin Bankası nedir? Maadin Bankası ne demek?

İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlar doğrultusunda 1925 yılında bir devlet bankası olarak kurulan Maadin Bankası, son dönemde vatandaşlar tarafından araştırılmış ve en çok merak edilen konular arasında yer almıştır. Peki Maadin Bankası nedir? Maadin Bankası ne demek?

MAADİN BANKASI NEDİR?

Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası, İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlar doğrultusunda 1925 yılında bir devlet bankası olarak kurulmuştur. 19 Nisan 1925 tarihli 633 sayılı kanunla, kurulan banka, 1 Mayıs 1925 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Banka, özel kesim tarafından yeni kurulacak sanayi ve madencilik kuruluşlarına kredi sağlamak, özel kesimle ortaklıklar kurmak ve devlete ait sanayi kuruluşlarını geçici olarak işletmek ve zaman içinde bu kuruluşları özel kesime devretmek amacıyla kurulmuş bir ilk kalkınma bankasıdır. Banka, Türkiye'de kamu kesiminin özel kesime kaynak aktarması sürecinin başlangıç düzenlemesi ya da kurumlaşması olarak görülebilir.

Bankanın 1926 yılının başında, sermayesi 6.147.137-TL'dir. Sermayenin 2.000.000-TL nakit, geri kalan kısmı taşınmaz mallardan oluşmaktadır. 1930 yılında sermayenin tamamı ödenmiş durumdaydı.

Sanayi ve Maadin Bankası 1932 yılında elinde bulunan fabrikaları Sanayi Ofisine devretmiş olup, sadece sanayi kredisi verme işlemleri yapabilmek içinde, 7 Temmuz 1932 tarih, 2064 sayılı kanunla kurulan Türkiye Sanayi Kredi Bankası'na devredilmiştir. 1933 yılında Sümerbank'ın kurulmasıyla birlikte Sanayi Ofisi'nin elinde bulunan fabrikalar bu yeni kurulan fabrikaya devredilmiştir.

Bankanın kontrolü altında tutuğu kuruluşlar

Hereke Mensucat Fabrikası

Feshane Mensucat Fabrikası

Bakırköy Mensucat Fabrikası

Tosya Çeltik Fabrikası

Bankanın ortaklıkları

Bünyan iplik fabrikası

Isparta iplik fabrikası

Maraş Çeltik Fabrikası

Malatya Değirmen ve Elektrik Şirketleri

Aksaray Değirmen ve Elektrik Şirketleri

Kütahya Çini Fabrikası

Yalvaç Sanayi-Ticaret Şirketi

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