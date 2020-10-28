M7 metrosu açıldı mı, ücretsiz mi? M7 Mecidiyeköy Mahmutbey Metrosu durakları neler?

Pek çok metro hattıyla entegre olacak olan M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattı durakları neler? Kabataş ile Esenyurt arasında Avrupa yakasının ilk tam otomatik sürücüsüz metro hattı olan M7 metrosunun entegre olduğu hatlar nelerdir? M7 metrosu ücretsiz mi?

Kabataş ile Esenyurt arasında Avrupa yakasının ilk tam otomatik sürücüsüz metro hattı olarak projelendirilen hattın 1. etabı olarak inşa edilmektedir. Hali hazırda ülkemizin en yüksek yolcu kapasitesine sahip metro hattı olacaktır. Hattın Kabataş kesimi 2. etap olarak ayrıca ihale edilmiştir. Mahmutbey-Esenyurt arasındaki kesimi ise 3. etap olarak ihale edilecektir.

M7 METRO DURAKLARI

Mecidiyeköy Metro Durağı

Çağlayan Metro Durağı

Kağıthane Metro Durağı

Nurtepe Metro Durağı

Alibeyköy Metro Durağı

Yeşilpınar Metro Durağı

Veysel Karani Metro Durağı

Akşemsettin Metro Durağı

Kazım Karabekir Metro Durağı

Yeni MahalleMetro Durağı

Karadeniz Mahallesi Metro Durağı

Tekstilkent Metro Durağı

Yüzyıl Metro Durağı

GöztepeMetro Durağı

Mahmutbey Metro Durağı

M7 METROSU ÜCRETSİZ OLDUĞU GÜNLER HANGİLERİ?

Hastanede corona virüs tedavisi süren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce ilk 2 gün açıklanan ücretsiz hizmet süresini 10 güne çıkardığını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tedavi gördüğü hastaneden bir video paylaşarak, yarın açılacak Mecidiyeköy - Mahmutbey Metrosu ile ilgili olarak İmamoğlu "28 Ekim Çarşamba günü saat 12.00'den itibaren 10 gün boyunca ücretsiz olarak hizmetinizde olacak. Hepinize sağlıklı günler dilerim" dedi.

M7 MECİDİYEKÖY MAHMUTBEY ESENYURT METRO HARİTASI

İstanbul'un ikinci sürücüsüz metrosunda son hazırlıkların tamamlandığı, personellerin yerleştirildiği bildirildi. Kabataş - Mecidiyeköy - Mahmutbey Metrosu'nun ilk etabı olan M7 Mecidiyeköy - Mahmutbey Hattı, 28 Ekim'de açılıyor.

M7 METROSUNUN ENTEGRE OLDUĞU HATLAR

Hattın bu etabının tamamen açılması ile;

Mecidiyeköy istasyonunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı ve metrobüs işletmesi ile,

Alibeyköy istasyonunda T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı ile,

Karadeniz Mahallesi istasyonunda T4 Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattı ile,

Mahmutbey istasyonunda M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metro hattı ile entegrasyon sağlanacaktır.