Lyon'a yüzbinlerce turist çeken 'Işık Festivali' başladı

05.12.2019 19:13 | Son Güncelleme: 05.12.2019 19:13

Fransa'yı felç eden emeklilik reformu protestolarına rağmen bu yıl da Lyon kentinde geleneksel olarak düzenlenen ışık festivali 'Fetes Des Lumières' ile şehrin sokakları aydınlatılmaya başladı.



Bu sene de yaklaşık 2 milyon ziyaretçinin, 5-8 Aralık tarihleri arasında Lyon'u büyülü bir kente çeviren 'Fetes Des Lumières' izlemek için kente akın etmesi bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle