Lyon'a yüzbinlerce turist çeken 'Işık Festivali' başladı
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Lyon'a yüzbinlerce turist çeken 'Işık Festivali' başladı

Fransa'yı felç eden 'Sarı Yelekliler' eylemine rağmen bu yıl da Lyon kentinde geleneksel olarak düzenlenen ışık festivali ‘Fetes Des Lumieres’ ile şehrin sokakları aydınlatılmaya başladı

05.12.2019 19:13 | Son Güncelleme: 05.12.2019 19:13
Lyon'a yüzbinlerce turist çeken 'Işık Festivali' başladı

'yı felç eden emeklilik reformu protestolarına rağmen bu yıl da kentinde geleneksel olarak düzenlenen ışık festivali 'Fetes Des Lumières' ile şehrin sokakları aydınlatılmaya başladı.


Bu sene de yaklaşık 2 milyon ziyaretçinin, 5-8 Aralık tarihleri arasında Lyon'u büyülü bir kente çeviren 'Fetes Des Lumières' izlemek için kente akın etmesi bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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