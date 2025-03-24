Lütfü Savaş kimdir? CHP'den ihraç edilen Lütfü Savaş kaç yaşında, nereli?

Son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ihraç edilmesiyle yeniden gündeme gelen Lütfü Savaş, hem siyasi kariyeri hem de geçmişte üstlendiği görevlerle kamuoyunun dikkatini çekiyor. Özellikle 2024 yerel seçimleri sürecinde ismi sıkça öne çıkan Lütfü Savaş, uzun yıllardır Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütmekteydi. Siyasi duruşu, yerel yönetim tecrübeleri ve partisiyle yaşadığı son gelişmeler nedeniyle vatandaşlar, Lütfü Savaş'ın kim olduğunu daha yakından tanımak istiyor. Peki, Lütfü Savaş kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Lütfü Savaş hangi partilerde görev aldı? İşte, Lütfü Savaş'ın biyografisi, siyasi geçmişi ve hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...

LÜTFÜ SAVAŞ KİMDİR?

Doç. Dr. Lütfü Savaş, 23 Mart 1965 tarihinde Hatay'ın Antakya ilçesinde dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik yıllarını Antakya'nın Havuzlar Mahallesi'nde geçiren Savaş, 1990 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Türkiye'nin farklı illerinde hekimlik yaptı.

Lütfü Savaş kimdir

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kuruluş sürecinde aktif rol aldı. Eski devlet hastanesinin üniversiteye devredilmesi ve araştırma hastanesine dönüştürülmesinde önemli görevler üstlendi; bu süreçte başhekim yardımcısı olarak görev yaptı. Akademik kariyerinde ilerleyerek 2007 yılında doçent unvanını aldı. 2006-2008 yılları arasında Mustafa Kemal Üniversitesi Rektör Danışmanı olarak da görev yaptı.

Lütfü Savaş kaç yaşında

Siyasi görüşünü milliyetçi bir çizgide tanımlayan Lütfü Savaş, 2009 yerel seçimlerinde AK Parti'den Antakya Belediye Başkanlığı'na aday oldu. Seçimleri %47,3 oy oranıyla kazanarak başkanlık koltuğuna oturdu. Görev süresi boyunca özellikle Asi Nehri'nin ıslahı başta olmak üzere birçok projeye imza attı. Ancak 2014 seçimleri öncesinde AK Parti'nin Sadullah Ergin'i Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak göstermesi üzerine partiden ayrıldı.

Lütfü Savaş nereli

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetiyle, bazı parti içi itirazlara rağmen, annesinin yönlendirmesi ve Atatürk'ün altı ilkesinden biri olan milliyetçilik ilkesine olan bağlılığı nedeniyle 2014 yerel seçimlerinde CHP'den Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Seçimi kazanarak Hatay'ın ilk Büyükşehir Belediye Başkanı unvanını aldı. 2019 yerel seçimlerinde ise yeniden CHP'den aday gösterilerek ikinci kez Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve görevine devam etti.